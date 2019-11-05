عاجل.. حريق هائل بمنزل ممثلة شهيرة





وحرصت من جانبها على أن تطمئن جمهورها على حالتها الصحية، بعد انتشار الخبر عبر السوشيال ميديا والموقع الإخبارية.



تفاصيل الحريق

كانت كايا، نشرت بيانًا عبر حسابها الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلقة عليه : "أردت أن أقدم توضيحًا عن الأخبار التي انتشرت حول حريق منزلي، بالفعل اندلع حريق فى منزلي بالطابق السفلي ولاأن رجال الأطفاء وصلوا بسرعة تم السيطرة على الحريق قبل ان يلتهم المنزل".



وأضافت كايا فى بيانها قائلة: "كل اأفراد الاسرة بخير والحيوانات الأليفة ايضا بخير وبرغم من خوفى وهلعى لما حدث الا اننى تماسكت وحاولت السيطرة على اعصابي.



إعلانها حملها

ومن ناحية أخرى تنظر الفنانة التركية هازال كايا، قدوم مودلوها الأول من زوجها المخرج علي قطاي، حيث أنها في أواخر شهور الحمل والتي كانت أعلنت عنه منذ فترة من خلال صورة لها وهي ترتدي مايوه وتستعرض حملها.



نبذة عنها

وكانت تزوجت هازال كايا، في بدية عام 2019، من المخرج على قطاي والذي يكبرها بـ 14عام وذلك بعد قصة حب استمرت لعدة سنوات.





نشب حريق هائل بمنزل الفنانة التركية هازال كايا، الشهيرة بالوطن العربي بـ "فريحة"