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رئيس البورصة: لدينا حالة من الاستقرار على مستوى التعاملات في الأسواق

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 05:39 ص
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن هناك حالة من الاستقرار على مستوى التعاملات في الأسواق المصرية لفترة جيدة، وهذا يسمح بوجود طروحات جديدة في الفترة الحالية سواء كانت ملكية القطاع الخاص أو العام أو ما أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولفت "فريد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث" مساء اليوم الاثنين إلى أن قيم التداول ارتفعت خلال العامين الماضيين، وأن قيم التداول كانت في المتوسط 400 مليون جنيه، والآن أصبحت تتراوح بين 800 مليون جنيه ومليار جنيه، وتتجاوز المليار والمليار ونصف جنيه في بعض الأوقات.

وتابع: "نحتاج لشركات تمتلك قيم مضافة كاملة ذات أحجام كبيرة في الطروحات بالإضافة إلى الطلب على هذه الشركات سواء المحلي أو الأجنبي"، لافتًا إلى أن ذلك تحقق في نموذج طرح شركة الشرقية للدخان الذي شهد معدلات تغطية جيدة.

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