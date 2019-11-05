عاجل.. القبض على فنانة شهيرة بتهمة إصدارها شيكات بدون رصيد





ألقت الشرطة التونسية، القبض على الفنانة التونسية رانية القابسي، بتهمة إصدارها شيكات بلا رصيد لإحدى شركات الإنتاج.





وتواجه رانية القابسي تهمة إصدار شيكات دون رصيد من قبل الشركة التي أسستها وأنتجت من خلالها أحد الأعمال التلفزيونية سنة 2013.





تعليقها على الواقعة

ونفت رانية في الإيقاف علمها بالحكم القضائي الصادر بشأنها وقالت إنّها تمكنت من حلّ إشكال الشيكات دون رصيد منذ أكثر من 5 سنوات.





ووعدت أن تسدد بقية الديون الباقية بذمتها، كما أن بعض الفنانين وإعلامي قناة الحوار وعدوا بالمساعدة للإفراج عنها.





بداية الأزمة