Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. القبض على فنانة شهيرة بتهمة إصدارها شيكات بدون رصيد

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 12:25 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

ألقت الشرطة التونسية، القبض على الفنانة التونسية رانية القابسي، بتهمة إصدارها شيكات بلا رصيد لإحدى شركات الإنتاج.

وتواجه رانية القابسي تهمة إصدار شيكات دون رصيد من قبل الشركة التي أسستها وأنتجت من خلالها أحد الأعمال التلفزيونية سنة 2013.

تعليقها على الواقعة
ونفت رانية في الإيقاف علمها بالحكم القضائي الصادر بشأنها وقالت إنّها تمكنت من حلّ إشكال الشيكات دون رصيد منذ أكثر من 5 سنوات.

ووعدت أن تسدد بقية الديون الباقية بذمتها، كما أن بعض الفنانين وإعلامي قناة الحوار وعدوا بالمساعدة للإفراج عنها.

بداية الأزمة
وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قررت في وقت سابق، سجن الفنانة رانية القابسي لمدة 49 عامًا مع النفاذ العاجل بتهمة الشيكات وتأسيسها لشركة وهمية.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن

أخبار تهمك

عاجل.. حريق هائل بمنزل ممثلة شهيرة

منذ أقل من ساعة

سقطات معسكر الإمارات تشعل أزمة بين "فايلر" ومجلس الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الزمالك يعلن رسميا عن أزمة تهدد فرجاني ساسي

منذ حوالي 4 ساعات

بعد زيارة الخطيب.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة خاصة لمجلس الأهلي (صورة)

منذ ساعتين و 18 دقيقة

حسين السيد يقترب من القادسية الكويتي في يناير

منذ أقل من ساعتين

تعليق قوي لـ"ذي ناشيونال" على قرار السيسي الأخير: جرأة غير مسبوقة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الأهلي يستغني عن نجمه

منذ حوالي 12 ساعة

رسالة نارية من عمرو أديب بعد مصالحة تركي آل الشيخ والخطيب

منذ ساعة و 25 دقيقة

تركي آل الشيخ يسخر من الزمالك والنقاز برسالة مثيرة (صورة)

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة مدوية.. أزمة كبرى وراء رحيل فايلر عن معسكر الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجآت تنتظر جماهير الأهلي بعد تصالح تركي آل الشيخ والخطيب

منذ ساعتين و 12 دقيقة

الأهلي يفاجئ الجميع ويتجه لصفقة غير متوقعة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يصدم كهربا

منذ حوالي 16 ساعة

ليفربول يفاجئ محمد صلاح

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك مهدد بفقدان نجمه بعد الصلح بين تركي آل الشيخ والخطيب

منذ ساعتين و 16 دقيقة

أهم أخبار برشلونة| البرسا يخطط لصفقة القرن.. شرط إقالة فالفيردي.. ونجم جديد يرحل عن الفريق

منذ ساعتين و 51 دقيقة

موضوعات متعلقة

بدء محاكمة بوسي بتهمة إصدار شيك بدون رصيد

اليوم.. بدء نظر استئناف المطربة بوسي على حكم حبسها 9 سنوات

اليوم.. القضاء يفصل فى استئناف بوسى على حكم حبسها

عاجل.. بوسي تتغيب عن جلسة النطق بالحكم في قضية الشيكات بدون رصيد

عاجل.. تعرف على حكم محكمة ''الجنح'' في قضية "شيكات" المطربة بوسي

القبض على فنانة شهيرة بتهمة تجارة المخدرات (صورة)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:20 م

بعد زيارة الخطيب.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة خاصة لمجلس الأهلي (صورة)

عاجل.. رينيه فايلر يصدم كهربا

09:43 ص

تعليق قوي لـ"ذي ناشيونال" على قرار السيسي الأخير: جرأة غير مسبوقة

10:32 ص

مفاجأة مدوية.. أزمة كبرى وراء رحيل فايلر عن معسكر الأهلي

06:48 م

حسين السيد يقترب من القادسية الكويتي في يناير

11:51 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status