Advertisements
Advertisements
Advertisements

مفاجأة.. أرسنال يحدد موعد إقالة إيمري

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 12:27 ص
Advertisements
أوناي إيمري
أوناي إيمري
حسام مجدي
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي أرسنال الإنجليزي حدد موعد إقالة الإسباني أوناي إيمري مدرب الفريق ورحيله عن النادي.

فرصة جديده إلى إيمري

وأكدت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية أن إدارة نادي أرسنال قرر منح إيمري فرصة أخيره مع الفريق الفترة القادمة.

وكانت العديد من التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن نادي أرسنال وجماهير النادي غير راضية عن أداء ومركز الفريق مع إيمري وهو يواجه خطر الإقالة في وقت قريب.

موعد إقالة إيمري من تدريب أرسنال

وذكرت الصحيفة أن هناك مخاوف داخل نادي أرسنال بأن المسؤولين عن القرار قد يتخذوا قراراً بالإقالة في حال أصبح وضع الفريق خطراً بحلول فترة أعياد الميلاد يوم 25 ديسمبر.

التفاوض مع مورينيو لتدريب الفريق

وحسب صحيفة "إندبيندت" أن إدارة نادي أرسنال نفت جميع الأنباء المنتشرة مؤخرا عن تفاوض النادي مع البرتغالي جوزيه مورينيو لتولي مهمة تدريب الفريق.

ترتيب أرسنال في الدوري الإنجليزي

ويحتل نادي أرسنال المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في البطولة.

موعد مباراة أرسنال القادمة

ويستعد نادي أرسنال لمواجهة نظيره نادي غيماريش يوم الأربعاء القادم 6 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر دوري الأبطال اليوم البح

أخبار تهمك

ليفربول يفاجئ محمد صلاح

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الزمالك يعلن رسميا عن أزمة تهدد فرجاني ساسي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك مهدد بفقدان نجمه بعد الصلح بين تركي آل الشيخ والخطيب

منذ ساعتين و 16 دقيقة

أهم أخبار برشلونة| البرسا يخطط لصفقة القرن.. شرط إقالة فالفيردي.. ونجم جديد يرحل عن الفريق

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. رينيه فايلر يصدم كهربا

منذ حوالي 16 ساعة

سقطات معسكر الإمارات تشعل أزمة بين "فايلر" ومجلس الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

تعليق قوي لـ"ذي ناشيونال" على قرار السيسي الأخير: جرأة غير مسبوقة

منذ حوالي 15 ساعة

رسالة نارية من عمرو أديب بعد مصالحة تركي آل الشيخ والخطيب

منذ ساعة و 25 دقيقة

مفاجأة مدوية.. أزمة كبرى وراء رحيل فايلر عن معسكر الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تركي آل الشيخ يسخر من الزمالك والنقاز برسالة مثيرة (صورة)

منذ حوالي 9 ساعات

حسين السيد يقترب من القادسية الكويتي في يناير

منذ أقل من ساعتين

مفاجآت تنتظر جماهير الأهلي بعد تصالح تركي آل الشيخ والخطيب

منذ ساعتين و 12 دقيقة

بعد زيارة الخطيب.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة خاصة لمجلس الأهلي (صورة)

منذ ساعتين و 18 دقيقة

الأهلي يفاجئ الجميع ويتجه لصفقة غير متوقعة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يستغني عن نجمه

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. حريق هائل بمنزل ممثلة شهيرة

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

جوزيه مورينيو يواجه شبح الإقالة أمام أرسنال

عاجل.. تعرف على وجهة محمد النني القادمة

أرسنال يتلقى دفعة قوية لخطف هدف برشلونة

ليختشتاينر يهدد أرسنال بالرحيل

عقده جديدة لأرسنال مع إيمري

جوزيه مورينيو يستعد لتدريب أرسنال

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:20 م

بعد زيارة الخطيب.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة خاصة لمجلس الأهلي (صورة)

عاجل.. رينيه فايلر يصدم كهربا

09:43 ص

تعليق قوي لـ"ذي ناشيونال" على قرار السيسي الأخير: جرأة غير مسبوقة

10:32 ص

مفاجأة مدوية.. أزمة كبرى وراء رحيل فايلر عن معسكر الأهلي

06:48 م

حسين السيد يقترب من القادسية الكويتي في يناير

11:51 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status