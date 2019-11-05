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أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الثلاثاء 5-11-2019.. والريال السعودي يرتفع مع تزايد الطلب عليه

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 12:10 ص
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أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية
الفجر الاقتصادي
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أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء

ارتفاع طفيف في أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء، في مستهل التعاملات المصرفية وارتفعت أسعار الريال السعودي مع زيادة الطلب علي العملة السعودية مع اقتراب المولد النبوي الشريف 2019، وتراقب بوابة الفجر التغير في أسعار العملات الأجنبية لحظة بلحظة.


أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء

متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم 
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 16.0671 جنيهًا للشراء 16.1934 جنيهًا للبيع

متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم 
اصبح سعر 1 يورو  يساوي 17.9509 جنيهًا للشراء 18.0657 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم  في مصر
جنيه إسترليني 20.8618 جنيهًا للشراء 20.9866 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر
فرنك سويسري 16.2995 جنيهًا للشراء 16.4074 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري اليوم 
100 ين ياباني 14.8741 جنيهًا للشراء 14.9707 جنيهًا للبيع .

اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم 
ريال سعودي 4.2902 جنيهًا للشراء 4.3171 جنيهًا للبيع .

سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم 
دينار كويتي 53.0368 جنيهًا للشراء 53.3840 جنيهًا للبيع .

سعر الدرهم الإماراتى اليوم 
درهم اماراتى 4.3808 جنيهًا للشراء 4.4084 جنيهًا للبيع .

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم 
اليوان الصيني 2.2846 جنيهًا للشراء 2.2992 جنيهًا للبيع .


متوسط سعر العملات اليوم فى مصر

العملة

شراء

بيع

دولار أمريكي

16.0766

16.2006

يورو

17.9495

18.0896

جنيه إسترليني

20.7742

20.9409

فرنك سويسري

16.2751

16.4024

100 ين ياباني

14.8253

14.9425

ريال سعودي

4.2867

4.3202

دينار كويتي

52.9532

53.3969

درهم اماراتي

4.3770

4.4507

اليوان الصيني

2.2867

2.3053

 

اسعار العملات الأجنبية

ارتفعت أسعار الدولار عالميًا أمام سلة العملات الرئيسية، بدعم من عودة التفاؤل التجاري وارتفاع البورصة الأمريكية لتسجل مؤشرتها أرقام قياسية جديدة.

وارتفع سعر الدولار مقابل اليورو بنسبة 0.1 بالمائة لتهبط العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1155 دولار.

وقفز سعر الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.3 بالمائة مسجلة 108.47 ين، وارتفعت بنحو 0.2 بالمائة أمام الجنيه الإسترليني عند 1.2914 دولار.


وارتفع المؤشر الرئيسي للدولار بنسبة 0.2 بالمائة مسجلاً 97.481.


وارتفع السعر المرجعي لليوان بنسبة 0.15 بالمائة إلى 7.0264 يوان اليوم الإثنين مع وجود هامش للتداول 2 بالمائة صعوداً وهبوطاً.

وصعدت العملة المحلية للصين في التعاملات الخارجية بنسبة 0.3 بالمائة في تعاملات اليوم ليسجل الدولار الأمريكي 7.0228 يوان.


وحقق اليوان في الخارج مكاسب بنحو 1.4 بالمائة في شهر أكتوبر مع تهدئة التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم.

وبالنسبة للتعاملات في الداخل، ارتفع اليوان الصيني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة هامشية 0.07 بالمائة، لتهبط الورقة الخضراء إلى 7.0296 يوان.

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