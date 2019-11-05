أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الثلاثاء 5-11-2019.. والريال السعودي يرتفع مع تزايد الطلب عليه

أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء

ارتفاع طفيف في أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء، في مستهل التعاملات المصرفية وارتفعت أسعار الريال السعودي مع زيادة الطلب علي العملة السعودية مع اقتراب المولد النبوي الشريف 2019 ، وتراقب بوابة الفجر التغير في أسعار العملات الأجنبية لحظة بلحظة.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء

متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 16.0671 جنيهًا للشراء 16.1934 جنيهًا للبيع

متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم

اصبح سعر 1 يورو يساوي 17.9509 جنيهًا للشراء 18.0657 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر

جنيه إسترليني 20.8618 جنيهًا للشراء 20.9866 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر

فرنك سويسري 16.2995 جنيهًا للشراء 16.4074 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري اليوم

100 ين ياباني 14.8741 جنيهًا للشراء 14.9707 جنيهًا للبيع .

اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم

ريال سعودي 4.2902 جنيهًا للشراء 4.3171 جنيهًا للبيع .

سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم

دينار كويتي 53.0368 جنيهًا للشراء 53.3840 جنيهًا للبيع .

سعر الدرهم الإماراتى اليوم

درهم اماراتى 4.3808 جنيهًا للشراء 4.4084 جنيهًا للبيع .

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم

اليوان الصيني 2.2846 جنيهًا للشراء 2.2992 جنيهًا للبيع .

متوسط سعر العملات اليوم فى مصر

العملة شراء بيع دولار أمريكي 16.0766 16.2006 يورو 17.9495 18.0896 جنيه إسترليني 20.7742 20.9409 فرنك سويسري 16.2751 16.4024 100 ين ياباني 14.8253 14.9425 ريال سعودي 4.2867 4.3202 دينار كويتي 52.9532 53.3969 درهم اماراتي 4.3770 4.4507 اليوان الصيني 2.2867 2.3053

اسعار العملات الأجنبية

ارتفعت أسعار الدولار عالميًا أمام سلة العملات الرئيسية، بدعم من عودة التفاؤل التجاري وارتفاع البورصة الأمريكية لتسجل مؤشرتها أرقام قياسية جديدة.

وارتفع سعر الدولار مقابل اليورو بنسبة 0.1 بالمائة لتهبط العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1155 دولار.

وقفز سعر الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.3 بالمائة مسجلة 108.47 ين، وارتفعت بنحو 0.2 بالمائة أمام الجنيه الإسترليني عند 1.2914 دولار.





وارتفع المؤشر الرئيسي للدولار بنسبة 0.2 بالمائة مسجلاً 97.481.





وارتفع السعر المرجعي لليوان بنسبة 0.15 بالمائة إلى 7.0264 يوان اليوم الإثنين مع وجود هامش للتداول 2 بالمائة صعوداً وهبوطاً.

وصعدت العملة المحلية للصين في التعاملات الخارجية بنسبة 0.3 بالمائة في تعاملات اليوم ليسجل الدولار الأمريكي 7.0228 يوان.





وحقق اليوان في الخارج مكاسب بنحو 1.4 بالمائة في شهر أكتوبر مع تهدئة التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم.

وبالنسبة للتعاملات في الداخل، ارتفع اليوان الصيني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة هامشية 0.07 بالمائة، لتهبط الورقة الخضراء إلى 7.0296 يوان.