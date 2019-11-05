أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الثلاثاء 5-11-2019.. والريال السعودي يرتفع مع تزايد الطلب عليه
متوسط سعر العملات اليوم فى مصر
|
العملة
|
شراء
|
بيع
|
دولار أمريكي
|
16.0766
|
16.2006
|
يورو
|
17.9495
|
18.0896
|
جنيه إسترليني
|
20.7742
|
20.9409
|
فرنك سويسري
|
16.2751
|
16.4024
|
100 ين ياباني
|
14.8253
|
14.9425
|
ريال سعودي
|
4.2867
|
4.3202
|
دينار كويتي
|
52.9532
|
53.3969
|
درهم اماراتي
|
4.3770
|
4.4507
|
اليوان الصيني
|
2.2867
|
2.3053
اسعار العملات الأجنبية
ارتفعت أسعار الدولار عالميًا أمام سلة العملات الرئيسية، بدعم من عودة التفاؤل التجاري وارتفاع البورصة الأمريكية لتسجل مؤشرتها أرقام قياسية جديدة.
وارتفع سعر الدولار مقابل اليورو بنسبة 0.1 بالمائة لتهبط العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1155 دولار.
وقفز سعر الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.3 بالمائة مسجلة 108.47 ين، وارتفعت بنحو 0.2 بالمائة أمام الجنيه الإسترليني عند 1.2914 دولار.
وارتفع المؤشر الرئيسي للدولار بنسبة 0.2 بالمائة مسجلاً 97.481.
وارتفع السعر المرجعي لليوان بنسبة 0.15 بالمائة إلى 7.0264 يوان اليوم الإثنين مع وجود هامش للتداول 2 بالمائة صعوداً وهبوطاً.
وصعدت العملة المحلية للصين في التعاملات الخارجية بنسبة 0.3 بالمائة في تعاملات اليوم ليسجل الدولار الأمريكي 7.0228 يوان.
وحقق اليوان في الخارج مكاسب بنحو 1.4 بالمائة في شهر أكتوبر مع تهدئة التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم.
وبالنسبة للتعاملات في الداخل، ارتفع اليوان الصيني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة هامشية 0.07 بالمائة، لتهبط الورقة الخضراء إلى 7.0296 يوان.