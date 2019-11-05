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أونلاين beIN SPORTS مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج "دوري الابطال" بث مباشرbarac تابع لايف بي إن سبورت

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 12:03 ص
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بوابة الفجر
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سيكون البلوجرانا على موعد مع بث مباشر مباراة برشلونة اليوم ضد سلافيا براغ موقعة كبيرة أمام سلافيا براغ التشيكي SK Slavia Prague سهرة اليوم الأربعاء على ملعب إيدين أرينا، مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويدرك يلا شوت توداي برشلونة جيدا صعوبة المهمة فالفريق التشيكي تعرض لهزيمة قاسية على ملعبه في الجولة الماضية أمام بورسيا دورتموند الألماني بهدفين دون رد، ومن قبله خطف نقطة ثمينة من إنتر ميلان الإيطالي على ملعب سان سيرو بعد التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

البارسا كان قد تعادل في اللقاء الأول أمام بورسيا دورتموند في ملعب سيجنال إيدونا بارك بدون أهداف قبل أن يلقب الطاولة على إنتر وميلان ويحول تأخره بهدف إلى فوز بهدفين سجلهما الأوروجوياني المميز لويس سواريز.

وتبدو معنويات فريق برشلونة في السماء بعدما نجحوا في الظهور بشكل مميز أمام إيبار في الجولة التاسعة من الليجا وفازوا بثلاثة أهداف دون رد ليعتلوا صدارة الدوري الإسباني مستغلين سقوط ريال مدريد أمام مايوركا في نفس الجولة.
توقيت مباراة برشلونة وسلافيا براغ التشيكي
تبدأ مباراة اليوم بين برشلونة وسلافيا براغ في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت مكة المكرمة ، وهو نفس التوقيت في كل من الدوحة وبغداد وصنعاء وجزر القمر والكويت والمنامة وبيروت ، كما تتابعون المباراة مباشرة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وهو نفس التوقيت في البلدان الأردن وفلسطين وليبيا وسوريا، الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، الساعة الثامنة مساء بتوقيت الجزائر وتونس ، الساعة السابعة مساء بتوقيت جرينتش والعاصمة المغربية الرباط.
التشكيل المتوقع لفريق برشلونة أمام سلافيا براغ التشيكي:
حراسة المرمى: مارك أندى تير تشيجن

في خط الدفاع: جيرارد بيكيه، كليمونت لينجليت ، جوردى ألبا ، نيلسون سيميدو

في خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس ، فرينكى دى يونج، آرثور هينريك ميلو

في خط الهجوم: ليونيل ميسي ، لويس سواريز ، انطوان جريزمان
طاقم تحكيم مباراة برشلونة وسلافيا براغ
الحكم الأسكتلندي روبرت مادين سيدير موقعة سلافيا براغ وبرشلونة والتي تأتيكم عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 1 التي تخصص استوديو تحليلي يليق باللقاء في الجولة الثالثة من الليجا، وسوف يعاونه كل من جرايم ستيوارت وديفيد روم، وسيكون الحكم الرابع هو كيفين كلانسي.

وتلقى برشلونة أخبار سيئة بعد تجدد إصابة الفرنسي صامويل أومتيتي الذي عاد من الإصابة لتوه وشارك أساسيا أمام إيبار في الجولة الماضية من الليجا وقدم مباراة جيدة للغاية ووجه رسالة طمأنينة إلى جماهير البلوجرانا الذين يرغبون في تحقيق المزيد من الثقة والانتصارات سواء في بطولة الدوري والاستمرار على النسق الذي ظهر عليه الفريق في ظل القوة الضاربة بالهجوم بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي العائد من الإصابة هو الآخر، بالإضافة إلى الفرنسي أنطوان جريزمان والأوروجوياني لويس سواريز.

مستر فالفيردي المدير الفني لبرشلونة وجه ضالته في الآونة الأخيرة بوجود الانسجام بين ميسي وسواريز وجريزمان خاصة أن الأخير لم يكن قادرا في الفترة الأخيرة على الانصهار والاندماج في منظومة العمل بعد أن قدم إلى صفوف برشلونة من اتليتكو مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة ودفع قيمة الشرط الجزائي في عقده والتي قدرت بـ 120 مليون يورو.

صحيح أن الأجواء تبدو رائعة في برشلونة لكن هناك العديد من الأمور الذي تثير قلق الجماهير وهي الإصابات المتكررة لكل من الفرنسي عثمان ديمبلي الذي يغيب عن الفريق حاليا، وإصابة سيرجيو روبيرتو وآخيرا الفرنسي الآخر صامويل أومتيتي.

وتعول الجماهير الكتالونية على قوة خط الوسط الذي يقوده المخضرم سيرجيو بوسكيتس بالإضافة إلى الثنائي الرائع والذي يعطي قوة إضافية لمنطقة منتصف الملعب وهما الهولندي فرينكي دي يونج والبرازيلي أرثور ميلو.

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