رابط يلا شوت: مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براج بث مباشر KORA STAR تابع لايف برشلونة اليوم بدون تقطيع NOW كورة لايف hd

برشلونة وسلافيا براغ بث مباشر , دوري ابطال اوروبا 2019 دور المجموعات المجموعة السادسة مباراة ميسي اليوم نقل مباشر , سنكون علي موعد اليوم مع بداية الجولة الرابعة من دوري ابطال اوروبا ولقاء قوي سيجمع بين برشلونة الاسباني وبين سلافيا براغ التشيكي في لقاء سيقام علي ملعب الفريق الكتالوني ملعب الكامب نو.









مشاهدة مباراة برشلونة وسلافيا براغ بث مباشر 05-11-2019 ميسي

برشلونة قد نجح في لقاء الذهاب والجولة الثالثة من البطولة في الفوز علي سلافيا في التشيك بنتيجة 2-1 في لقاء سيطر فيه الفريق التشيكي علي احداثه وكان نجمي لقائه كلا من تير شتيجن حارس البارسا وقلب دفاعه الاسباني جيرارد بيكيه في موقعة فلت فيه البارسا بالثلاث نقاط.









برشلونة سيحاول اليوم تحقيق الانتصار من اجل الوصول للنقطة العاشرة التي تضعه قاب قوسين او ادني من العبور عن تلك المجموعة للدور التالي ومواصلة المشوار لاستعادة لقب اوروربي غائب منذ عام 2015 في اخر تتويج لفريق برشلونة الذي يرغب في العودة من جديد لطريق الانتصارات.





مباراة برشلونة اليوم بث مباشر

دوري ابطال اوروبا

دور المجموعات + المجموعة السادسة

الجولة الرابعة

ملعب الكامب نو





القناة الناقلة

بين سبورتس الرياضية الناقل الحصري للبطولة





موعد المباراة اليوم

الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة.

في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت الدار البيضاء.



