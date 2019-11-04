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حسين السيد يقترب من القادسية الكويتي في يناير

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 11:51 م
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حسين السيد
حسين السيد
عمر محمد
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اقترب حسين السيد الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من الرحيل في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة يناير القادم.

 

حسين السيد يقترب من القادسية الكويتي في يناير

 

وخرج حسين السيد من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي منذ توليه المهمة بعد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدرب السابق للقلعة الحمراء.

 

وعلم "الفجر الرياضي" أن حسين السيد ظهير الأهلي بات على أعتاب الانتقال إلى القادسية الكويتي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم بعد وصول المفاوضات بين الطرفين إلى مراحل متقدمة في الفترة الماضية.

 

وجدد مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان عرضه للتعاقد مع حسين السيد الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ، يناير القادم.

 

ودخل نادي الإسماعيلي في مفاوضات مع حسين السيد الظهير الأيسر لفريق الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قبل غلق باب القيد بساعات ولكن اللاعب رفض الرحيل عن الأهلي.

 

وينتهي عقد حسين السيد الظهير الأيسر مع النادي الأهلي في نهاية الموسم الكروي الجاري ويحق له التوقيع لأي فريق في يناير المقبل بدون الرجوع إلى النادي الأحمر.

 

يذكر أن نادي الإسماعيلي قدم عرضا جديدا للاعب حسين السيد من أجل التعاقد معه من الأهلي على سبيل الإعارة في يناير المقبل بعد رفض العرض المقدم في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

 

وعرض نادي الإسماعيلي على حسين السيد الحصول على 2مليون ونصف جنيه مقابل الانتقال إلى الدراويش من الأهلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري على أن يكون ذلك في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم.

 

ولم يحسم حسين السيد الظهير الأيسر لفريق الأهلي موقفه من اللعب للنادي الإسماعيلي على سبيل الإعارة من عدمه حتى الأن وفضل إرجاء العرض حتى يناير المقبل.

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رياضة حسين السيد النادي الاحمر القادسية الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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