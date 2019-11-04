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وزير الخارجية الأمريكي يكشف تفاصيل اتصاله بنظيره السعودي الجديد

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 11:47 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أوضح مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، مساء اليوم الإثنين، أنه "يتطلع للعمل مع وزير الخارجية السعودي".

وكتب وزير الخارجية الأمريكي، في تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "تحدثت مع وزير الخارجية فيصل بن فرحان آل سعود، لأهنئه على تعيينه وزيراً للخارجية السعودية الجديدة اليوم، وإنني أتطلع إلى العمل مع وزير الخارجية لمواصلة البناء على الشراكة الأمريكية السعودية القوية".

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أكتوبر الماضي أمرا ملكيا بإعفاء إبراهيم العساف من منصب وزير الخارجية، وتعيين الأمير فيصل بن فرحان خلفا له.

والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود من مواليد العام 1974، وكان يشغل منصب سفير المملكة لدى ألمانيا منذ شهر فبراير الماضي.

وشكر وزير الخارجية السعودي الجديد، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ووولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على تعيينه في منصبه الجديد.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية، "واس"، أول تصريح لفيصل بن فرحان، الذي نوه فيه برؤى القيادة الطموحة نحو تعزيز العمل الدبلوماسي السعودي بما يتوافق مع تطلعات رؤية المملكة 2030.

وبأول تعليق للأمير فيصل بعد تعيينه بمنصبه الجديد، عبّر وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن "شكره وتقديره لسلفه معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم العساف، لما بذله من جهود كبيرة خلال عمله في وزارة الخارجية، كما تقدم لمعاليه بالتهنئة بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه وزيراً للدولة وعضواً بمجلس الوزراء، متمنياً له كل التوفيق والسداد في مهامه".

وعبر الأمير فيصل عن "فخره بالانتساب للأسرة الدبلوماسية السعودية، وتطلعه لمواصلة العمل مع منسوبي الوزارة في الداخل والخارج على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة وخدمة مصالح الشعب السعودي الكريم".

كما علق عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، في تغريدة على صفحته بتويتر، قائلا: "أهنئ أخي وزميلي العزيز سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود بالثقة الملكية بتعيينه وزيراً للخارجية، وسموه نموذج مشرف للدبلوماسية السعودية، وأرفع الشكر والتقدير لقيادتنا على دعمها واهتمامها الكبيرين بالأسرة الدبلوماسية السعودية التي نشرف جميعاً بالانتساب لها".

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