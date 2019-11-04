وزير الخارجية الأمريكي يكشف تفاصيل اتصاله بنظيره السعودي الجديد





أوضح مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، مساء اليوم الإثنين، أنه "يتطلع للعمل مع وزير الخارجية السعودي".





وكتب وزير الخارجية الأمريكي، في تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "تحدثت مع وزير الخارجية فيصل بن فرحان آل سعود، لأهنئه على تعيينه وزيراً للخارجية السعودية الجديدة اليوم، وإنني أتطلع إلى العمل مع وزير الخارجية لمواصلة البناء على الشراكة الأمريكية السعودية القوية".





وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أكتوبر الماضي أمرا ملكيا بإعفاء إبراهيم العساف من منصب وزير الخارجية، وتعيين الأمير فيصل بن فرحان خلفا له.





والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود من مواليد العام 1974، وكان يشغل منصب سفير المملكة لدى ألمانيا منذ شهر فبراير الماضي.





وشكر وزير الخارجية السعودي الجديد، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ووولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على تعيينه في منصبه الجديد.





ونشرت وكالة الأنباء السعودية، "واس"، أول تصريح لفيصل بن فرحان، الذي نوه فيه برؤى القيادة الطموحة نحو تعزيز العمل الدبلوماسي السعودي بما يتوافق مع تطلعات رؤية المملكة 2030.



