حمو بيكا عن أزمته مع "المهن الموسيقية": "أنا وأمي اعتذرنا لهاني شاكر.. أعمل إيه تاني؟"

قال مطرب المهرجانات حمو بيكا، إنه اعتذر للفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، على اليوتيوب، وفي التلفزيون، وفي كل منصات التواصل الاجتماعي، مضيفًا أن والدته اعتذرت أيضًا للفنان هاني شاكر، معلقًا: "مش عارف أعمل إيه تاني".





وتابع "بيكا"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامجها "القاهرة الآن" مساء اليوم الإثنين،: "أنا شغال عادي وبمارس الغنا وعندي ملايين بيسمعوني منعوا حفلاتي بس انا دلوقتي بغني في الاستوديو بتاعي".



