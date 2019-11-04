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وزارة النقل تعلن نتائج التحقيق في واقعة قطار محطة شبين القناطر

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 11:43 م
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بوابة الفجر
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أعلنت وزارة النقل أن نتائج اللجنة الموسعة التي أمر وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بتشكيلها للتحقيق في واقعة قطار محطة شبين القناطر قد أسفرت عن إدانه جميع المتسببن والمسئولين عن حدوث الواقعة .

وبالعرض على وزير النقل قرر الوزير إيقافهم جميعاً عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الراتب وإحالتهم إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات التأديبة قبلهم كما تم إحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم بتهمة تعريض حياة المواطنين والممتلكات للخطر.

وكان انطلق قطار المرج من محطة شبين دون سائق، وتبين أن قطار المرج - شبين كانت محطته الأخيرة في شبين القناطر، ولكن العاملين بالمحطة استطاعوا السيطرة على الموقف في دقائق معدودة، حيث لم يتجاوز القطار مزلقان السكة الحديد المجاور للمحطة، وتم ربطه دون وقوع خسائر أو إصابات.
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