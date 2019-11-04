آخر أخبار الكرة المصرية| تركي آل الشيخ يزور الخطيب وينهي الخلاف.. تحديد موعد مباريات الأهلي والزمالك بالدوري

شهدت الكرة المصرية اليوم الاثنين الموافق 4 نوفمبر العديد من الأخبار الهامة والأحداث الخاصة بالكرة المصرية، والتى يعد أبرزها زيارة تركي آل الشيخ لمحمود الخطيب وإنهاء الخلافات، ورد الأهلي على زيارة تركى آل الشيخ وإعلان اتحاد الكرة المصري عن مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز المؤجلة.









تركي آل الشيخ يصالح الخطيب في منزله بقميص الأهلي

قام المستشار ترك آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادى ألميريا الإسبانى بزيارة محمود الخطيب نجم كرة القدم المصرية السابق ورئيس النادي الأهلي، للإطمئنان علي حالته الصحيه، ومصالحته بعد الخلافات التي كانت بين الطرفين خلال الفترة الماضية.









وكتب المستشار ترك آل الشيخ عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، قائلاً :" في زيارة ل اخي الكبير الكابتن محمود الخطيب والحمدالله هو بخير ... وتشرفت بعائلته الكريمة وتناولت احلى اكل في الدنيا".









وعادت العلاقات مرة أخري بين النادي الأهلي وبين ترك آل الشيخ مالك نادى ألميريا الإسبانى والذى أعلن عبر صفحاته علي مواقع التواصل الاجتماعي عن أهلاويته الشديدة وعن إستعداده التام لدعم الأهلي.









الخطيب ممتن بزيارة آل الشيخ ويثمن مشاعره تجاه الأهلي وجماهيره

أعرب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بإعلانه عبر موقع الأهلى الرسمي، عن إمتنانه بزيارة المستشار ترك آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادى ألميريا الإسبانى مؤكدا أن للمساشار السعودى كل التقدير والترحاب بعد قدومه للقاهرة في زيارة خاصة للإطمئنان على حالة رئيس الأهلي الصحية.









يستعد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي للسفر لرحلة علاجية خلال الأيام القليلة القادمة، وستكون هناك جلسه مرتقبة بين رئيس الأهلي وبين المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادى ألميريا الإسبانى.









وعبر تركي آل الشيخ عن سعادته بلقاء الخطيب اليوم، وطمأن الجماهير علي حالة رئيس الأهلي الصحية.









اتحاد الكره يعلن عن مواعيد مباريات الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة حسام الزناتي عن موعد مباريات الأهلي والزمالك المؤكلة ببطولة الدوري والمقرر أن تُلعب عقب مباريات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إقامتها في مصر فى الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر.









وقررت المسابقات أن يواجه النادي الأهلي نادى الجونه يوم الاثنين الموافق 25 نوفمبر علي ستاد الجونة في تمام الخامسة مساءا، بينما سيواجه نادى الزمالك نظيره نادي إنبي علي ستاد السلام في تمام السابعه مساءا يوم الأثنين أيضا.









اتحاد الكرة يساند المنتخب الأولمبي بحضور التدريب

حضر اليوم كل من جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم ومحمد فضل وأحمد عبدالله اعضاء المجلس، مران المنتخب الأولمبي والذى أقيم علي ستاد القاهرة الدولى إستعدادا لمواجهة منتخب مالي في إفتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 يوم الجمعه المقبل علي ستاد القاهرة الدولى في تمام السابعه مساءا.









وتحدث ثلاثي اللجنة الخماسية مع اللاعبين مطالبينهم بالصعود للأولمبياد وتحقيق حلم المصريين.









أمير مرتضي يتحدث عن صفقة الزمالك المحتملة

تحدث أمير مرتضي منصور المشرف العام على الكره بنادى الزمالك عن صفقة نادي الزمالك المحتمله خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.









وأكد أمير مرتضي في تصريحات إذاعيه، أن الزمالك بالفعل تفاوض لضم محمد عبد العاطى لاعب وسط وادي دجلة في بداية الموسم ولكن لم تتم الأمور.









مشيرا أن حتى الأن لم يصل مسؤولى الزمالك لنقطة إتفاق مع ماجد سامى رئيس وادي دجلة لضم لاعب الوسط خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.









الإعلان عن مطرب حفل إفتتاح كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام

كشفت شركة بريزنتيشن عن مطرب حفل إفتتاح كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إقامتها في مصر فى الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر.









واتفقت شركة بريزنتيشن والتي يرأس مجلس إدارتها منتصر النبراوي مع فرقة شارموفرز الشهيرة، والنجمة نسمة محجوب على إحياء حفل الافتتاح، والذي سيشهد ايضا العديد من الفقرات الأخرى.



