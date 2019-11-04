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أول تعليق لـ سارة الطباخ على أزمتها مع محمد الشرنوبي

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 11:45 م
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الشرنوبي وسارة الطباخ
الشرنوبي وسارة الطباخ
هدى عبدالرازق
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كشفت المنتجة سارة الطباخ، تفاصيل أزمة شركتها مع الفنان محمد الشرنوبي، مشيرة إن المنتج هو شخص يستثمر ماله في فنان ليعود عليه بفائدة، موضحة أن أزمتها مع الفنان محمد الشرنوبي تعاقدية وليست شخصية كما يعتقد البعض.

وأشار "الطباخ"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن الشركة إتخذت إجراء بعد مخالفة الفنان شروط التعاقد، موضحة أن عدم رفعها قضية حتى الآن بسبب أن العقد بينهما ينص على اللجوء إلى النقابة كطرف محايد قبل اللجوء إلى القضاء، حيث أن النقابة تنظر في الشكوى التي تقدموا بها منذ 3 أشهر.

وأضافت أن الفنان أخلى بالتعاقد مع فرقة "بلاك تيما"، نافية ما تردد على أن ما يحدث نوع من الانتقام، قائلة: "أنا أكتر حد كان مقتنع بموهبة محمد الشرنوبي، ومازلت مقتنعة بموهبته، وسأظل مقتنعة.. وما حدث بيننا قسمة ونصيب، وأنا أكن لمحمد كل احترام وتقديري"، منوهة إلى أنها أكثر شخص يريد أن يظل الشرنوبي يعمل حتى تسترد أموالها كمنتجة، وأن يكون العمل في إطار العقد.

وعن قيمة الشرط الجزائي بالعقد، أوضحت أن الشرط الجزائي يطبق على الطرف المخل بالعقد سواء الشركة أو الفنان، منوهة إلى أن ما انفق على الفنان تجاوز هذا المبلغ، لافتة إلى أنها قد منحت الشرنوبي 105 من أسهم الشركة حتى يشعر بالأمان.
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