حمو بيكا: "ما فعلته بالنقابة كان ساعة غضب.. ومش عارف أروح أشتغل فين"

علق مطرب المهرجانات حمو بيكا، على أزمته مع نقابة المهن الموسيقية، وصدور أمر بضبطه وإحضاره، قائلًا إنه لم يتهجم على نقابة الموسيقيين، مؤكدًا أنه ليس لديه أي سابقة في الشرطة، وأن ما فعله كان "ساعة غصب"، على حد وصفه.





وأضاف "بيكا"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامجها "القاهرة الآن" مساء اليوم الإثنين، أنه ذهب إلى النقابة من أجل الحصول على تصريح فقط، وظل 8 ساعات من أجل الحصول عليه لمزاولة عمله.



