أخبار ريال مدريد اليوم.. زيدان يطلب ضم صفقة غير متوقعة ونجم ليفربول يبتعد بسبب صاروخ جوارديولا العابر للقارات

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الإثنين 4 نوفمبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها تهديد رحيم ستيرلينج نجم مانشستر سيتي انتقال المصري محمد صلاح نجم ليفربول إلى الملكي.





وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- تقنية ال VAR تحرم ريال مدريد من صدارة الليجا

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأنه هناك منافسة غير مسبوقة على صدارة جدول الدوري الإسباني في الموسم الحالي بسبب التعثرات العديدة التي سقط بها الغريمين ريال مدريد وبرشلونة بالإضافة إلى الظروف الصعبة التي يعيشها أتلتيكو مدريد في الأسابيع الماضية أيضاً.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن برشلونة ياربع على صدارة ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بعد مرور 12 جولة متفوقاً على غريمه التقليدي ريال مدريد بفارق الأهداف علماً أن هناك مباراة مؤجلة بينهما ستلعب في 18 من شهر ديسمبر القادم.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ريال سوسيداد يتشارك في عدد النقاط مع ريال مدريد وبرشلونة محتلاً المركز الثالث ويأتي خلفهم أتلتيكو مدريد برصيد 21 نقطة والذي يتساوى معه أشبيلية في نفس الرصيد والذي يحتل المركز الخامس أما المركز السادس فهو من نصيب غرناطة صاحب ال 20 نقطة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن القرارات التحكيمية أثرت بشكل واضح على جدول ترتيب الدوري هذا الموسم وبالأخص تقنية الفار التي بدأ العمل بها منذ بداية الموسم الماضي، حيث تدخلت في العديد من اللقطات الحاسمة وغيّرت الكثير من النتائج.

وكشفت صحيفة آس الإسبانية عن تقرير يستعرض جدول ترتيب الدوري الإسباني في حال لم يكن هناك تقنية الفار واتضح أن ريال مدريد هو أكثر فريق تضرر من وجود هذه التقنية لأنه كان سيتربع على الصدارة بفارق مريح.

أما بالنسبة لبرشلونة فلن يختلف الحال بالنسبة له، حيث سيبقى برصيد 22 نقطة لكنه سيكون خلف غريمه التقليدي بفارق 4 نقاط وبالتساوي مع كلا من ريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد الذي خسر نقطة هذا الموسم بسبب تقنية الفار.

ريال مدريد 26 نقطة

برشلونة 22 نقطة

ريال سوسيداد 22 نقطة

أتلتيكو مدريد 22 نقطة

غرناطة 20 نقطة

إشبيلية 20 نقطة

خيتافي 19 نقطة

فالنسيا 19 نقطة

فياريال 18 نقطة

أتلتيك بيلباو 18 نقطة





- انتقال صلاح إلى ريال مدريد مهدد بسبب هذا النجم

كشفت وسائل إعلام بريطانية أن رحيم ستيرلينج نجم مانشستر سيتي بات يمثل تهديدا حقيقيا في صفقة انتقال محمد صلاح نجم ليفربول إلى صفوف ريال مدريد الإسباني في الفترة المقبلة.

وأفادت شبكة سكاي سبورتس البريطانية بأن ريال مدريد يستعد لتجهيز عرضا لضم ستيرلينج مقابل سداد مبلغ 70 مليون جنيه إسترليني إلى مانشستر سيتي هذا بالإضافة إلى رحيل الويلزي جاريث بيل إلى صفوف النادي الإنجليزي.

وأشارت الشبكة البريطانية إلى توجه وفد رسمي من ريال مدريد إلى إنجلترا الشهر المقبل من أجل مشاهدة ستيرلينج أثناء قيادته لمنتخب إنجلترا أمام كلا من منتخبي مونتينيجرو وكوسوفو وذلك ضمن تصفيات يورو 2020 من أجل اتخاذ القرار النهائي بشأن تقديم العرض من عدمه.

وأوضحت الشبكة البريطانية أن ستيرلينج يقدم موسم مميز مع مانشستر سيتي حاليًا والذي يعد الخامس فى مسيرته مع السيتيزنز، حيث شارك في 15 مباراة منذ انطلاق الموسم الحالي ونجح فى تسجيل 13 هدفا.

وذكرت الشبكة البريطانية نقلا عن موقع دون بالون الإسباني أن دخول ستيرلينج دائرة اهتمامات ريال مدريد يهدد صفقة انتقال محمد صلاح إلى الملكي بعدما كشف الموقع الإسباني مخطط الملكي لتقديم عرضاً رسمياً إلى ليفربول تبلغ قيمته 130 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات الفرعون المصري في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونفي اليوم الصحفي الإسباني الشهير خوجونيس في تصريحات تلفزيونية نية إدارة نادي ريال مدريد الإسباني تقديم عرضا رسميا لنظيره فريق مانشستر سيتي الإنجليزي من أجل ضمن اللاعب الدولي الإنجليزي رحيم ستيرلينج خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة مقابل النجم الدولي الويلزي جاريث بيل بالإضافة إلى مبلغ مالي كبير.

‏وقال الصحفي الاسباني الشهير خوجونيس أن مُحيط اللاعب الدولي الويلزي جاريث بيل نفي صحة خبر السكاي سبورت بشأن عرض ريال مدريد لـ80 مليون يورو وبيل مقابل ستيرلينج ولكنهم يؤكدون رغبة اللاعب الدولي الويلزي جاريث على الرحيل من صفوف نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بسبب قلة مشاركته مع الفريق الاسباني هذا الموسم وعدم الاعتماد عليه.

يذكر أن شبكة سكاي سبورت العالمية قالت إن ادارة نادي ريال مدريد الإسباني تحضر عرض مالي ضخم بقيمة 70 مليون جنية إسترليني بالإضافة لنجم الفريق جاريث بيل للتعاقد مع مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي رحيم ستيرلينج خلال الفترة القادمة.





- صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين ريال مدريد ومانشستر سيتي

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تفاصيل عرض نادي ريال مدريد الإسباني لعقد صفقة تبادلية من العيار الثقيل مع مانشستر سيتي الإنجليزي في الصيف المقبل بعد نهاية الموسم.

واشارت سكاي سبورت إلى أن ريال مدريد جهز عرضاً بقيمة 70 مليون جنيه إسترليني بالإضافة لمهاجمه جاريث بيل مقابل عقد صفقة تبادلية مع السيتي لضم رحيم سترلينج.

ويسعي زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد في ضم رحيم سترلينج في الصيف المقبل لتعزيز صفوف الفريق خاصة في الجانب الهجومي للفريق الملكي بعد الظهور بشكل متواضع بالموسم الحالي.

ويعد سترلينج واحد من أبرز اللاعبين بالفترة الحالية في الدوريات الأوروبية الكبرى وفي حالة قدومه لريال مدريد سيكون دفعة قوية للكتيبة الملكية





- وكيل بيل يوضح حقيقة الصفقة التبادلية مقابل ستيرلينج

نفي الصحفي الاسباني الشهير خوجونيس في تصريحات تلفزيونية نية إدارة نادي ريال مدريد الإسباني تقديم عرضا رسميا لنظيره فريق مانشستر سيتي الإنجليزي من أجل ضمن اللاعب الدولي الإنجليزي رحيم ستيرلينج خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة مقابل النجم الدولي الويلزي جاريث بيل بالإضافة إلى مبلغ مالي كبير.

‏وقال الصحفي الاسباني الشهير خوجونيس أن مُحيط اللاعب الدولي الويلزي جاريث بيل نفي صحة خبر السكاي سبورت بشأن عرض ريال مدريد لـ80 مليون يورو وبيل مقابل ستيرلينج ولكنهم يؤكدون رغبة اللاعب الدولي الويلزي جاريث على الرحيل من صفوف نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بسبب قلة مشاركته مع الفريق الاسباني هذا الموسم وعدم الاعتماد عليه.

يذكر أن شبكة سكاي سبورت العالمية قالت إن ادارة نادي ريال مدريد الإسباني تحضر عرض مالي ضخم بقيمة 70 مليون جنية إسترليني بالإضافة لنجم الفريق جاريث بيل للتعاقد مع مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي رحيم ستيرلينج خلال الفترة القادمة.





- زيدان يحدد جاريث بيل ومبلغ ضخم لضم صفقة العمر

يستعد الفريق الاول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني للتقدم بعرض مالي ضخم من أجل الحصول على خدمات نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي وذلك خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة من أجل تدعيم الصفوف والمنافسة على جميع الألقاب الموسم المقبل .

وقالت شبكة " سكاي سبورتس " أن إدارة الفريق الاول لكرة القدم بنادي ريال مدريد تنوي تقديم عرض ضخم من اجل الحصول على خدمات الدولي الانجليزي رحيم سترلينج نجم السيتزينز وسيتألف العرض مبلغ مالي ضخم بجانب خدمات الدولي الويلزي جاريث بيل الجناح الأيمن للملكي .

ويرغب زيدان في أن يقنع بيريز بدفع 81 مليون يورو بجانب بيل للموافقة على ضم نجم حامل لقب الدوري الانجليزي الممتاز الموسم الماضي حيث يعتبر سترلينج واحد من الأولويات التي يطمح زيدان في الحصول عليها ويكثف مباحثاته وسيرسل الأسبوع المقبل بعض المبعوثين لمتابعة اللاعب عن قرب .

وأنهت الشبكة في تقريرها أن اللاعب يحصل على مبلع مالي ضخم في ناديه لكن رغبة زيدان في الحصول عليه ستجعل إدارة المان سيتي توقع معه عقد جديد يبلغ 520 ألف يورو كراتب أسبوعي من أجل ضمان بقاءه وعدم التفريط فيه وهو الذي ينتهي عقده في صيف العام 2023.

وفي حالة نجح زيزو في جلب سترلينج سيكون بذلك تعويضًا عن رحيل الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي رحل صوب فريق نادي يوفنتوس الإيطالي في صيف العام الماضي 2018.





- ريال مدريد يضحي بنجم الفريق لضم مهاجم مانشستر سيتي

يجهز نادي ريال مدريد الإسباني عرض مالي ضخم بالإضافة لنجم الفريق للتعاقد مع مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال الفترة القادمة.

ريال مدريد يرغب في ضم سترلينج

وقد أظهر نادي ريال مدريد رغبة كبيرة منذ فترة في التعاقد مع الإنجليزي رحيم سترلينج مهاجم نادي مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

عرض ريال مدريد لضم رحيم سترلينج

وكشفت شبكة "سكاي سبورتس" أن نادي ريال مدريد يجهز عرض بقيمة 70 مليون جنية إسترليني بالإضافة إلى الويلزي جاريث بيل جناح الفريق لضم سترلينج في الصيف القادم.

ويرغب نادي ريال مدريد في تدعيم خط هجوم الفريق في نهاية الموسم الحالي بمهاجم قوي لأن النادي يرى أنه يعاني من مشكلة كبيرة وقلة التهديف من الخط.

موقف مانشستر سيتي من رحيل سترلينج

وأشارت الشبكة إلى أن نادي مانشستر سيتي ليس لديه أي رغبة في رحيل سترلينج عن الفريق في نهاية الموسم بل ويجهز النادي عرض مالي ضخم لتجديد عقد اللاعب.

مشاركات سترلينج مع مانشستر سيتي

وقد شارك رحيم سترلينج في 17 مباراة مع نادي مانشستر سيتي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 15 هدف وصنع هدفين آخرين.

ترتيب نادي ريال مدريد في الدوري الإسباني

ويتواجد نادي ريال مدريد في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 22 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في الدوري.

ترتيب نادي مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

بينما يتواجد نادي مانشستر سيتي في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 25 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في البطولة.





- فضيحة ريال مدريد على شرف كريستيانو رونالدو

استمرت معاناة نادي ريال مدريد الإسباني منذ رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي وذلك في إحراز الأهداف وإنهاء الفرص بالشكل الأمثل أمام مرمى الخصوم.

وفشل ماريانو دياز وإيدين هازارد ولوكا يوفيتش في تعويض جماهير ريال مدريد عن رحيل كريستيانو رونالدو.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية، عن المُعدّل التهديفي السيء للفريق منذ رحيل كريستيانو رونالدو فمنذ عام 2008، سجّل ريال مدريد أقل معدل تحويل التسديدات إلى أهداف بنسبة 11.48%.. إذ صوّب لاعبي الفريق 209 مرة وسجلوا فقط 24 هدفًا.

بينما كان الموسم الماضي نسبته 14.73%.. المفاجآة أن المواسم التسعة الأخرى التي تقمص من خلالها رونالدو قميص الفريق كانت نسبة تحويل التصويبات إلى أهداف ما نسبته 20% أي أن الفريق كان يسجل هدفًا من بين كل 5 تصويبات، بينما الآن انخفضت النسبة بشكل مهول منذ رحيل اللاعب البرتغالي.





- عاجل.. زيدان يخطط لخطف صخرة أرسنال الدفاعية

فجرت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين عن وجود رغبة كبيرة لدى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد الإسباني في إبرام صفقة كبيرة خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة من أجل ترميم الفريق .

وقالت شبكة " ديلي إكسبريس " الشهيرة في عددها الصادر يوم الرابع من نوفبمبر أن زيدان طلب من الإدارة أن تتعاقد مع ويليام ساليبا مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال والذي يلعب الموسم الجاري معاراً لصفوف فريق نادي سانت إيتيان الذي ينافس في الدوري الفرنسي الممتاز .

وكان ساليبا قد إنضم لصفوف الجانرز في صيف العام الجاري 2019 مقابل مبلغ 27 مليون جنية إسترليني قادماً من صفوف فريق نادي سانت إيتيان الفرنسي وتم الإتفاق في العقد على أن اللاعب يبقى في صفوف فريقه الفرنسي الموسم الجاري على سبيل الإعارة قبل أن ينتقل الموسم المقبل للجانرز .

ويطمح زيزو في ضم الصخرة البالغ من العمر ثمانية عشر عاماً إلى صفوف المرينجي ويعتبر واحد من أهم الأهداف التي طلبها من بيريز ليكون خليفة للفرنسي رافائيل فاران المنتظر أن يرحل بنهاية الموسم الجاري حسبما أكد في أكثر من مناسبة الموسم الماضي .

وأنهت الصحيفة في تقريرها أن زيدان يضع أكثر من لاعب آخر في حالة فشل الحصول على خدمات ساليبا مثل بنوا بدياشيلي مدافع موناكو ونجح مارسيليا كامارا لكن الأولوية ستكون في التعاقد لصخرة أرسنال الدفاعية ويليام ساليبا .





- ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة جالطة سراي في دوري الأبطال

عاد ريال مدريد إلى التدريبات صباح يوم الأحد بعد ساعات من خيبة أمله الأخيرة في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم ، مما جعلهم يتعادلون بدون أهداف مع ريال بيتيس.

لا يزال جاريث بيل وخاميس رودريجيز لا يتدربان مع الفريق ، مما يجعلهما غير مرجحين للقاء غلطة سراي في دوري أبطال أوروبا.

عمل المهاجم الكولومبي في الصالة الرياضية مرة أخرى لأنه "يواصل عملية الشفاء" ، كما وصفها النادي.

تبدو مشاركة بيل في منتصف الأسبوع مستحيلة تقريبًا ، مما يجعل زين الدين زيدان في وضع يسمح له بتكرار الحادية عشرة التي لعبت في إسطنبول.

فرضت الاصابة العضلية استراحة على موسم خاميس رودريجيز في ريال مدريد.

قضى الكولومبي وقتًا طويلًا في أمريكا الجنوبية بعد إنجاب طفل ثانٍ ، ومنذ عودته إلى إسبانيا لم يتدرب مع زملائه في الفريق.

لقد تعرض لألم خلال شهر أكتوبر ، وقد تعين عليه الآن التوقف عن إصابته خلال مباراته ضد إشبيلية في ملعب سانشيز بيزجوان.

جاء آخر ظهور له في 22 أكتوبر ، حيث لعب 11 دقيقة ضد غلطة سراي في إسطنبول ، لكن يعتقد أنه سيحتاج إلى أسبوع آخر للعودة إلى اللياقة البدنية.



