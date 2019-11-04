بعد زيارة الخطيب.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة خاصة لمجلس الأهلي (صورة)

وجه المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني رسالة خاصة لأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي بعد زيارته للكابتن محمود الخطيب في منزله للاطمئنان على سلامته.









وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك: اشكر اخواني أعضاء مجلس إدارة الأهلي هم اخواني واصدقائي وواجه لهم كل رسائل المحبة والاخوة وكان نفسي اشوفهم عند الكابتن محمود الخطيب.









وحرص المستشار تركي آل الشيخ على زيارة محمود الخطيب مساء اليوم في منزله للاطمئنان على سلامته مرتدياً قميص النادي الأهلي لإظهار حبه وتقديره لجماهير القلعة الحمراء.







