إعلامية ملاك الحسيني تسخر من مريض بالربو: "هناك أشياء أخطر وأعمق"

تعرضت الإعلامية ملاك الحسيني، اليوم الإثنين، إلى انتقادات لاذعة من متابعيها على موقع التغريدات "تويتر"، وذلك بسبب سخريتها من مرض أحد ضيوفها بالبرنامج.





وقد استضافت ملاك الحسيني الأسبوع الماضي في برنامجها "حراك مع ملاك"، الذي يعرض على شاشة "إم بي سي مصر"، أحد مشاهير السعودية على مواقع التواصل الاجتماعي فيحان والطفلة وعد العساف.





وتعرضت للهجوم بسبب عدم إجادتها أسلوب الحوار مع ضيوف الحلقة خاصة بعد استخفافها بمرض فيحان الذي تحدث إليها عن صراعه مع مرض الربو فردت عليه قائلة: "أحسها أمور عادية وفي ناس عندهم أشياء أخطر وأعمق".





وكثيرا ما تتعرض ملاك الحسيني لانتقادات من متابعيها، بسبب طريقتها وحديثها واسئلتها التي تعكس غرورها وتكبرها.



