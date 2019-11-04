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سفيرنا ببريطانيا: إقبال جماهيري كبير على الجناح المصري في بورصة لندن (فيديو)

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 11:21 م
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بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال طارق عادل، سفير مصر ببريطانيا، إنَّ هناك إقبال كبير من الجماهير في بورصة لندن للسياحة على الجناح المصري، مشيرًا إلى أن جناح مصر كبير للغاية. 

وأضاف "عادل"، خلال لقاء خاص مع قناة " صدى البلد"، مساء الإثنين أن الإقبال الكبير من الجماهير يأتي في أعقاب افتتاح معرض توت عنخ أمون في لندن، والقرار البريطاني برفع الحظر المفروض على الطيران المباشر من المدن البريطانية إلى شرم الشيخ.

وتابع سفير مصر ببريطانيا: "نعمل من أجل جذب السائح الأجنبي إلى مصر سواء السياحة الشاطئية مثل الغردقة وشرم الشيخ أو الثقافية مثل الأقصر وأسوان والقاهرة والإسكندرية"، لافتًا إلى أن هناك تنوع في المنتج السياحي المصري؛ حيث يخاطب السياح الدوليين بصفة عامة والبريطانيين بصفة خاصة.
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معرض عنخ آمون بريطانيا افتتاح معرض توت عنخ أمون أخبار مصر

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