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حسن مهدي: المشروع القومي للطرق إنجاز يصل إلى حد الإعجاز

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 03:53 ص
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الدكتور حسن مهدي
الدكتور حسن مهدي
كساب أحمد
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قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ الطرق والنقل بجامعة عين شمس، إن تقدم مصر 90 مركزًا في مجال الطرق والنقل يعني الكثير للدولة المصرية، خاصة في مجال الاستثمار، لافتَا إلى أن ترتيب مصر في مجال الطرق عام2014 كان 118 عالميا، والآن وصل للمركز الـ28، وهذا الأمر لم يكن ليحدث من فراغ، بل بسبب القيادة السياسية التي تعالج المشاكل بصورة جذرية.

وتابع "مهدي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الإثنين، أن ما تم داخل مصر من طرق، يعتبر إنجاز يصل إلى حد الإعجاز، لافتَا إلى أن مصر قامت بإنشاء ما يقرب من 7آلاف كيلو متر من الطرق باستثمارات تقدر بـ84 مليار جنيه على مدارة الـ5 سنوات الماضية.

وأشار إلى أن المشروع القومي للطرق أدى لخفض الحوادث في مصر بنسبة 24 % وفقًا للجهاز المركزي للتعبة والاحصاء، وهذا نتيجة وجود طرق على مستوى عالي من الأمان وجودة كبيرة، مضيفًا أن المنطقة الروسية في منطقة قناة السويس هي الأولى من نوعها خارج الأراضي الروسية، والسبب في هذا أن المناخ السياسي والاقتصادي للإستثمار في مصر واعد.
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الكلمات المفتاحية

مصر مشروعات الطرق توك شو أخبار

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