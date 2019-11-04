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البورصة الأمريكية تحافظ على المستويات القياسية في نهاية التعاملات

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 11:11 م
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البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
وكالات
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حافظت البورصة الأمريكية على الأرقام القياسية التي حققتها خلال التعاملات بختام جلسة اليوم الإثنين، وارتفع سهم "شيفرون" بأكثر من 4.5 بالمائة ليقود مكاسب "داو جونز" ليكسر المستوى قياسي جديد المسجل في منتصف يوليو الماضي.


وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة تزيد عن 0.4 بالمائة أو ما يعادل 114 نقطة تقريباً ليصل إلى 27462 نقطة، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وسجل "ستاندرد آند بورز" مستوى قياسياً جديداً عند 3078.4 نقطة بزيادة 0.4 بالمائة.

وقفز المؤشر التكنولوجي "ناسداك" بنحو 0.6 بالمائة إلى 8433.2 نقطة وهو أعلى مستوى في تاريخه.

وارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى 97.550.
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مؤشرات البورصة الأمريكية داو جونز البورصة الأمريكية

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