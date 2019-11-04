سائق القطار المصاب بسبب "طوبة": "ربنا يصلح حال الناس"

كشف عبد السلام صبري، سائق القطار المصاب بـ "طوبة" في رأسه، تفاصيل الواقعة، قائلا: "كنت بطمن على أن الناس ركبت فوجئت بواحد وسط الناس رافع إيده وبأقوى حاجة عنده حدف الطوبة، جت بين عنيا، بس الحمد لله ربنا ستر".





وأشار "صبري"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أنه يعمل سائق قطار منذ 30 عام، وقد أصيب بسبب طوبة مرة من قبل، مبديا دهشته من ممن يفعلون ذلك معقبا: "ربنا يصلح حال الناس، دي حااجة غريبة".





وأضاف، "االناس لازم تعرف أن الطوبة بتدخل زي الرصاصة، وبتموت، واللي حدفني بالطوبة ولا أعرفه ولا يعرفني، ومبنعرفش نمسكهم، ولا حول لينا ولا قوة".



