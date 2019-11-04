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أحمد فلوكس: "نجاح فيلم "الممر" أزعج الكثيرين

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 11:17 م
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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رد الفنان أحمد فلوكس على منتقديه، قائلا إن كل قنوات الهاربين إلى الخارج عملوا على الحملة التي شنت ضده، معلقًا: "معتقدش إن أحمد فلوكس حاجة مهمة لدرجة إن البي بي سي تتكلم عنه".

وأضاف "فلوكس"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الإثنين، أن المستهدف من الحملة هو فيلم "الممر"؛ بسبب تأثيره القوي على الأرض وفي الشارع وفي البلد وعلى كل الفئات، مؤكدًا أن نجاح الفيلم أزعج الكثيرين.

ورد على ادعاء البعض تدخله في السياسة، قائلًا: "لم أتدخل في السياسة، ولكن شوفت حاجة مش تمام وطلعت اتكلمت، وكان لازم أعمل كده، وماحدش قالي اطلع اتكلم".
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فيلم الممر فن الفجر الفني أخبار الفن أحمد فلوكس

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