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مباريات مرتقبة للكهرباء والنوبة والشهداء وميت الخولي بالقسم الثالث

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 11:12 م
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مظاليم
مظاليم
شيماء أمين
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تقام سبعة لقاءات في المجموعة السابعة بدوري القسم الثالث، في الثالثة من عصر اليوم الثلاثاء، بالجولة الرابعة للموسم الجديد.

حيث يستضيف النوبة السويسي مركز شباب ابو صوير بملعب النوبة وخسر النوبة اللقاء الماضي أمام كهرباء الاسماعيلية بهدفين لهدف بينما تعادل مركز شباب ابو صوير مع سماد السويس سلبيا

ويحل كهرباء الاسماعيلية ضيفا علي رأس البر بملعب رأس البر بدمياط وفي الجولة الماضية فازت كهرباء الاسماعيلية علي النوبة بهدفين لهدف وخسر رأس البر امام بلدية الاسماعيلية بثلاثية لهدف

ويستضيف نادي دمياط نادي بلدية الاسماعيلية علي ملعب دمياط وتعادل دمياط الجولة الماضية أمام غزل دمياط بهدف لكل فريق بينما فاز بلدية الاسماعيلية بثلاثية مقابل هدف علي رأس البر

ويحل منشية الشهداء ضيفا علي سماد السويس في ملعب السويس وفي الحولة الماضية تعادل منشية الشهداء امام بورتو سلبيا بينما تعادل سماد السويس امان ابو صوير سلبيا

ويستضيف بورتو السويس شقيقة غزل السويس بملعب بورتو وفي الجولة الماضية تعادل بورتو سلبيا أمام منشية الشهداء بينما خسر غزل السويس برباعية مقابل هدف امام بورفؤاد

ويستضيف بورفؤاد مركز شباب ميت الخولي علي ملعب المريخ ببورسعيد وفي الجولة الماضية فاز بورفؤاد علي غزل السويس برباعية مقابل هدف بينما فاز مركز شباب ميت الخولي وعلي مركز شباب ابو شحاته بهدفين مقابل هدف

ويحل مركز شباب ابو شحاته علي فريق غزل دمياط علي ملعب الغزل بدمياط وفي الجولة الماضية خسر مركز شباب ابو شحاته من مركز شباب ميت الخولي بهدفين لهدف بينما تعادل غزل دمياط مع دمياط بهدف لكل فريق

ترتيب المجموعة السابعة

1-بورفؤاد 9 نقاط
2-سماد السويس. 7 نقاط
3-بورتو. 7 نقاط
4-ميت الخولي 6 نقاط
5-ابو شحاته. 6 نقاط
6-غزل دمياط . 5 نقاط
7- النوبة 4 نقاط
8-دمياط. 4 نقاط
9-بلدية الاسماعيلية. 3نقاط
10-كهرباء الاسماعيلية 3 نقاط
11-راس البر. 1 نقطة
12-غزل السويس 1 نقطة
13-ابو صوير. 1 نقطة
14- الشهداء. 1 نقطة

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