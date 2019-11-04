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أحمد فلوكس يرد على منتقديه: "احنا جدعان ورجالة وبنحب التهريج"

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 11:54 م
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أحمد فلوكس
أحمد فلوكس
أمنية فوزي
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رد الفناح أحمد فلوكس، على منتقديه، قائلًا إنه يوجد حملة ضده، وإنه يوجد جانب من الحملة الجميع يعلم مصدر، متابعًا: "إحنا بطبعنا كشعب دمنا خفيف جدًا، وبنتريق على نفسنا وبنحب الضحك، وأنا نفسي كده، ولكن في جانب من الحملة ماكنش غرضه الضحك".

وأضاف "فلوكس"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الإثنين: "الشعب المصري جدع ودمه خفيف ولكن لم يقوم بالتنمر، إحنا معروف عننا إننا جدعان ورجالة وبنحب التهريج".

وتابع: "أنا نفسي بعمل شير للكوميكس إللي بتتنشر عني، وصحابي كمان بيعملولها ومش بزعل، ولكن ده جانب الضحك مش جانب الحملة الثاني"، لافتًا إلى أن هناك حملة على أبطال فيلم الممر.
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