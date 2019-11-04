أدوات زينة وحلاقة ذهبية في معرض مؤقت بمتحف مجوهرات الإسكندرية (صور)

يستعد متحف مجوهرات الإسكندرية، لإقامة معرضًا مؤقتًا لمقتنيات تُعرض لأول مرة، حيث يقوم قسم المعارض المؤقتة بالمتحف خلال هذا الشهر بالتحضير والتجهيز لافتتاح معرض مؤقت جديد بقاعة الميديا بالدور الأول بالمتحف تحت عنوان "أدوات الزينة والحلاقة في أسرة محمد علي".





ويتضمن المعرض مجموعة من أدوات الزينة والحلاقة المصنوعة من الذهب والكريستال والعاج خاصة بالملك فاروق والأمير يوسف كمال، حيث أن هذه المقتنيات تُعرض لأول مرة بالمتحف وسوف يكون محور هذا المعرض شخصية الأمير يوسف كمال وذلك بإلقاء الضوء على حياته الشخصية وأهم أعماله.





ومتحف المجوهرات الملكية يعرض مجوهرات الأسر المالكة التي حكمت مصر، وه عبارة عن قصر بني عام 1919 م بمنطقة زيزينيا وهو تحفة معمارية، وتبلغ مساحته 4185 مترًا مربعا وكان ملك للأميرة فاطمة الزهراء إحدى أميرات الأسرة المالكة، وقد صُمم طبقًا لطراز المباني الأوروبية في القرن الـ 19 ومن الداخل تمت زخرفة القصر بوحدات فنية مميزة.





تحول القصر إلي متحف للمجوهرات الملكية في العام 1986، والمتحف يضم مجموعة كبيرة من المجوهرات والتحف الذهبية التابعة للأسرة العلوية المالكة تعود للعام 1805 ومنها تحف نادرة بدءً من عصر محمد علي باشا حتي فترة الملك فاروق الأول، وتمت مصادرة هذه المجوهرات من قبل ثورة 23 يوليو، وتم تسجيله كمتحف عام 1999، ويضم حاليا 11 ألف و500 قطعة.





ويضم المتحف مجموعة من أروع وأجمل المجوهرات الملكية والتي كان يرتديها ويتزين بها أفراد الأسرة العلوية المالكة في مصر ومنها مجوهرات الملك فؤاد والملك فاروق وزوجاته والأمراء والأميرات من العائلة المالكة،وتم تقسيم القصر إلى عشر قاعات تضم مجموعات من التحف والمجوهرات أهمها مجموعة تخص مؤسس الأسرة العلوية " محمد علي" من بينها علبة نشوق من الذهب المموه بالمينا عليها اسمه، مجموعة الأمير محمد علي توفيق التي تشمل 12 ظرف فنجان من البلاتين والذهب ونحو 2753 فصًا من الماس البرنت والفلمنك وحافظة نقود من الذهب المرصع بالماس..بالإضافة إلى ساعة جيب خاصة بالسلاطين العثمانيين.





ومن عصر الخديوي سعيد باشا توجد مجموعة من الوشاحات والساعات الذهبية.. والأوسمة والقلائد المصرية والتركية والأجنبية مرصعة بالمجوهرات والذهب..ونحو أربعة آلاف من العملات الأثرية المتنوعة. مجموعة تخص مؤسس الأسرة العلوية محمد علي من بينها علبة نشوق من الذهب المموه بالمينا عليها اسمه.





ساعات من الذهب وصور بالمينا الملونة للخديوي إسماعيل والخديوي توفيق، ومجموعة تحف ومجوهرات الملك فؤاد، ومجموعة الأمراء يوسف كمال ومحمد علي توفيق، وتضم العديد من التحف والمجوهرات والاوسمة والقلادات والنياشين هذا بالإضافة إلى مجموعات أخرى من المجوهرات التي تناولها العرض المتحفي في أسلوب شيق واستعملت الإضاءة التي تعتمد على التوجيه الضوئي المباشر للقطع المعروضة دون التأثير عليها أو تأثر المشاهد بها وقد زودت خزانات العرض بالبطاقات الشارحة باللغتين العربية والإنجليزية.



