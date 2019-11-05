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وزير قطاع الأعمال يكشف تفاصيل طروحات شركات القوات المسلحة بالبورصة

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 03:37 ص
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هشام توفيق
هشام توفيق
أمنية فوزي
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قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن طروحات شركات القوات المسلحة بالبورصة ليست الدعوة الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أنه أكد على ذلك منذ عام، وأن هذا يعتبر اتجاه مميز، لافتًا إلى أن شركات القوات المسلحة المقرر طرحها في البورصة لا بد أن تكون رابحة.

وأوضح "توفيق"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائة "الحدث" مساء اليوم الإثنين، أن المرحلة الأولى من الطروحات العامة في البورصة كان بها خمس شركات، وتم استبعاد واحدة منهم وهناك ثلاث شركات بينهم شركتين جاهزتين للطرح، وتم تأخيرهما لأسباب خارجة عن إرادة إدارة الطرح؛ وهما شركتا الاسكندرية لتداول الحاويات، وأبو قير.

وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أن موعد الطرح يتوقف على الموعد الذي يقرره بنك الاستثمار، أما شركة مصر الجديدة فقد تغير طريقة الطرح لمستثمر استراتيجي، بالإضافة للطرح العام للمؤسسات الأفراد وقد تكون جاهزة في نهاية يناير أو بداية فبراير، لافتًا إلى أن التاجيل في الطروحات لم يكن له علاقة بجاهزية التوقيت وإنما بسبب إجراءات قانونية من خلال موافقات مجلس الدولة، متوقعًا نجاح الطروحات المقبلة على غرار الشرقية للدخان وشركتا أبو قير والإسكندرية للحاويات حيث أنهما ناجحتان بالفعل وكذلك الحال بالنسبة لمصر الجديدة.

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الكلمات المفتاحية

هشام توفيق قطاع الأعمال شركات القوات المسلحة البورصة

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