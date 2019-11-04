أسدل الستار على مسلسل الخلافات بين تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية ومالك نادي ألميريا الاسباني، ومجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، وذلك بعد الزيارة التي قام بها "آل الشيخ" لـ الخطيب اليوم الاثنين، للاطمئنان على صحته بعد عملية الحقن التي خضع لها منذ أسبوعين.

كيف تحولت علاقة "آل الشيخ" و"الخطيب" من الخلافات إلى الأحضان والقبلات؟





ونشر "آل الشيخ" صورًا له برفقة محمود الخطيب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يظهر فيها وهو يقبل رئيس الأهلي على جبينه ليعلن بشكل ضمني انتهاء الخلافات وتصفية الأجواء بينهما وعودة المياه لمجاريها بين الطرفين خاصة بعدما أعلن "آل الشيخ" استعداده لتقديم الدعم للنادي الأهلي وعدم السماح لأي شخص باستخدام اسمه للإساءة للقلعة الحمراء.

ومن جانبه عبر الكابتن محمود الخطيب عن امتنانه وتقديره البالغ لزيارة المستشار تركي آل الشيخ واهتمامه بالاطمئنان على صحته سواء من خلال الوفد الرسمي الذي حضر ممثلًا له قبل أيام أو من خلال حضوره بنفسه، مشيرًا إلى أن كل هذا محل تقدير وتثمين لأنه يرغب وبكل صدق في التعبير عن مشاعره الحميمة تجاه الأهلي وقياداته وجماهيره.

رحلة آل الشيخ مع الأهلي من "الألف إلي الياء":

بدأت علاقة تركي آل الشيخ مع الأهلي في انتخابات مجلس إدارة النادي عام 2017 بعدما أعلن دعمه ومساندته لمحمود الخطيب ضد محمود طاهر، وبعد نجاح "بيبو" بالانتخابات أعلن منح "آل الشيخ" الرئاسة الشرفية للنادي، ليبدأ الأخير في تقديم كل الدعم للقلعة الحمراء من خلال الصفقات القوية أو مساعدة النادي في تجديد عقود بعض اللاعبين الكبار بالإضافة للعديد من الوعود أبرزها إنشاء استاد الأهلي الجديد.

لم تستمر العلاقة الطيبة بين آل الشيخ وإدارة الأهلي وجماهيره طويلا، خاصة بعدما شعر الجمهور بتدخله في بعض قرارات مجلس الإدارة حتي لو كان ذلك بشكل غير مباشر، وما زاد توتر العلاقة بين الطرفين دعمه للغريم التقليدي الزمالك وتمويله لبعض الصفقات القوية مثل فرجاني ساسي والنقاز وجروس.

أما ما أدي لانهيار علاقة "آل الشيخ" مع الأهلي كان الأرجنتيني رامون دياز والذي أعلن اقترابه من تولي قيادة الأهلي عقب رحيل حسام البدري قبل أن يعلن تغيير وجهته إلي اتحاد جدة السعودي، ليشتعل غضب الأهلاوية ضد آل الشيخ وأعلن بعدها اعتذاره عن الرئاسة الشرفية للنادي وبدأ في نشر عدد من البيانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي يهاجم فيها إدارة الأهلي ويكشف عن قيمة الدعم المادي الذي قدمه للنادي وتفاصيل كافة الاتفاقات بين الطرفين.

تسبب انسحاب "آل الشيخ" من دعم الأهلي في فسخ شركة صلة وسبورتا تعاقدهما مع القلعة الحمراء على إثر الخلافات بين رئيس الهيئة العامة للترفيه وإدارة الأهلي.

قرر "آل الشيخ" بعد انتهاء علاقته مع النادي الأهلي شراء نادي الأسيوطي وتحويله لـ"بيراميدز" وقام بتدعيمه بصفقات قوية وجهاز فني على أعلي مستوي لمحاولة منافسة الأهلي في كافة البطولات وإحراجه أمام جماهيره، كما تحول لتدعيم ومساندة الزمالك بقوة، وحرص على زيارة النادي في محاولة لاستفزاز الأهلاوية من خلال دعم المنافس التقليدي.

استمر الصراع على أشده بين آل الشيخ والأهلي خلال فترة امتلاكه لنادي بيراميدز ومن أبرز محطات الصراع بينهما كانت أزمة مؤجلات الدوري واعتذار الأهلي عن خوض السوبر المصري السعودي، كما توترت العلاقة بينه وجماهير القلعة الحمراء بشكل كبير، قبل أن يعلن انهاء استثماراته في مصر ونقل ملكية بيراميدز للمستثمر الاماراتي سالم الشامسي.

عاد "آل الشيخ" مؤخرًا وبعد خلافات طويلة مع إدارة الأهلي ليفتح صفحة جديدة مع القلعة الحمراء وجمهوره، ونشر تغريدات يعلن فيها أنه أحد مشجعي الأهلي وينتمي بقوة للنادي الأحمر، وأعلن عن استعداده لتقديم الدعم للنادي كما تنازل عن القضايا ضد النادي وضد من أساءوا له من الجمهور، كما عرض المساعدة في علاج مؤمن زكريا لاعب الفريق.

وقام بإرسال مندوب لمحمود الخطيب للإطمئنان على صحته، بعد عملية الحقن المجهري، ثم قام اليوم بزيارة "الخطيب" بنفسه، وظهر وهو يقبله في صورة تحمل مشاعر طيبة بين الطرفين وتعلن إنتهاء الخلافات بينهما بشكل رسمي.