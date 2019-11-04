محمد فضل يؤازر المنتخب الأولمبي برسالة خاصة قبل كأس الأمم الإفريقية

قام محمد فضل عضو اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم بحضور مران المنتخب الأولمبي في ستاد القاهرة الدولى، والحديث معهم حول بطولة كأس الأمم الإفريقية.









ويستعد منتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني لخوض غمار بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إقامتها في مصر فى الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر.









وشد محمد فضل من أزر اللاعبين مؤكدا لهم أن كل المنتخبات المشاركة في البطولة جيدة، قائلاً :" لكننا نعلم إنكم مميزين وتستطيعوا إسعاد الجماهير المصرية بالعزيمة والإرادة يتحقق كل شئ، ويجب أن يصبح الفوز بالبطولة هدف كل اللاعبين".









وحضر مران المنتخب الأولمبي بستاد القاهرة الدولى اليوم كل من جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم والعضوين محمد فضل وأحمد عبدالله.









رمضان صبحي أمل منتخب مصر في حصد لقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020









ويضم المنتخب الوطنى الأولمبي بقيادة شوقي غريب العديد من النجوم ويعد أبرزهم رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي والتى تعد قيمته التسويقية 5 مليون يورو والمتألق مع النادي الأهلي هذا الموسم بعد إعارته من فريق هيدرسفيلد تاون الإنجليزى خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية.









وسيرتدى رمضان صبحي شارة قيادة الفراعنة خلال البطولة، ويعد هو أمل منتخب مصر في الفوز باللقب والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020، وإستطاع رمضان صبحي خلال مسيرته اللعب للمنتخب الأول وهو في سن ال 18 عام وشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية بالجابون عام 2017 وشارك في كأس العالم 2018 الأخير، مما سيساعد اللاعبين بخبراته خلال البطولة.









ويفرض شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي السرية التامة علي معسكر المنتخب بعد عودته من العين السخنه، ليقيم في أحد الفنادق القريبة من ستاد القاهرة الدولى والتي ستخوض عليه مصر مبارياتها أمام مالي وغانا والكاميرون.









ويذكر أن المجموعه الثانية تضم كل من نيجيريا وكوتديفوار وجنوب إفريقيا وزامبيا وستقام مبارياتها علي ستاد السلام بداية من يوم 9 نوفمبر.



