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إنتخاب معز بوراوي رئيسا جديدا لبلدية المرسى عوضا عن المحرزي

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 09:56 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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خلال جلسة إستثنائية للمجلس البلدي بالمرسى، تم مساء اليوم الإثنين 04 نوفمبر 2019، إنتخاب معز البوراوي رئيسا للبلدية، خلفا لسليم المحرزي الذي كان قد إستقال من منصبه.

ويشار إلى أن رئيس بلدية المرسى السابق سليم المحرزي، كان قد قدم إستقالته يوم الثلاثاء 23 أكتوبر الماضي، من خطة رئاسة البلدية مع الحفاظ على عضويته في المجلس البلدي.

ويذكر بأن المرسى إحتضنت تظاهرة 'لقاء المرسى' للفوتوغرافيين والتشكيليين، في دورته الثانية التي تواصلت على مدار ثلاثة أيام، إبتداء من الأول وحتى الثالث من نوفمبر2019، وتخللتها مجموعة من الأنشطة والمحاضرات والزيارات لمناطق ومعالم أثرية.
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