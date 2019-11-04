إنتخاب معز بوراوي رئيسا جديدا لبلدية المرسى عوضا عن المحرزي

خلال جلسة إستثنائية للمجلس البلدي بالمرسى، تم مساء اليوم الإثنين 04 نوفمبر 2019، إنتخاب معز البوراوي رئيسا للبلدية، خلفا لسليم المحرزي الذي كان قد إستقال من منصبه.





ويشار إلى أن رئيس بلدية المرسى السابق سليم المحرزي، كان قد قدم إستقالته يوم الثلاثاء 23 أكتوبر الماضي، من خطة رئاسة البلدية مع الحفاظ على عضويته في المجلس البلدي.



