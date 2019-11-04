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أسعار النفط تواصل الارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الإثنين.. وخام "برنت" يتجاوز الـ 62 دولار

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 10:13 م
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أسعار النفط
أسعار النفط
وكالات
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صعدت أسعار النفط بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، وتجاوز سعر خام برنت 62 دولار، مع عودة التفاؤل التجاري حول المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين.

وفي مستهل التعاملات على النفط تراجعت الأسعار لتعاود الصعود بعد إعلان إمكانية توقيع الصفقة التجارية هذا الشهر، مع تأكيد الرئيس دونالد ترامب بأنها ستوقع في مكان ما داخل الولايات المتحدة، لكنها قلصتها جزئياً عند التسوية، وإعلان الصين بأنه تم التوافق على النقاط الأساسية بشأن الصفقة التجارية كما أبدى الجانب الأمريكي تفاؤله بإحراز تقدماً في المحادثات التجارية.

وشهد النشاط الصناعي في منطقة اليورو تحسناً طفيفاً في الأداء وإن كان لا يزال داخل نطاق الانكماش.


وارتفع سعر العقود الأجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر ديسمبر بنحو 0.6 بالمائة مسجلاً 56.54 دولار للبرميل بعد أن سجل مستوى 57.43 دولار في الاتجاه الصاعد، و55.83 دولار للبرميل في الاتجاه الهابط.

وارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يناير بنسبة تزيد عن 0.6 بالمائة ليسجل 62.09 دولار للبرميل بعد أن كان دون 62 دولاراً في وقت مبكر من التعاملات.
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