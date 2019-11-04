الجوازات السعودية تنجز أكثر من 64 مليون عملية من خلال بوابة مقيم





قالت المديرية العامة للجوازات السعودية، مساء اليوم الإثنين، إنها أنجزت أكثر من 64,260,221 عملية، من خلال بوابة مقيم الإلكترونية منذ إطلاقها وحتى 6/ 3/ 1441هـ.





وقالت الجوازات السعودية عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن الخدمات التي تم تقديمها عبر مقيم هي إصدار أو تجديد هوية ومقيم، وإصدار أو إلغاء تأشيرة خروج وعودة، وإصدار التأشيرة المتعددة، بالإضافة إلى إصدار أو إلغاء تأشيرة خروج نهائي.





وضمن الخدمات التي تقدمها الجوازات عبر بوابة "مقيم"، تعديل المهنة وتمديد تأشيرة الزيارة، ونقل الخدمات، وأيضًا تحديث المعلومات، بالإضافة إلى طاقة وتوصيل هوية مقيم.



