Advertisements
الجوازات السعودية تنجز أكثر من 64 مليون عملية من خلال بوابة مقيم
الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 09:54 م
Advertisements
الفجر السعودي
Advertisements
قالت المديرية العامة للجوازات السعودية، مساء اليوم الإثنين، إنها أنجزت أكثر من 64,260,221 عملية، من خلال بوابة مقيم الإلكترونية منذ إطلاقها وحتى 6/ 3/ 1441هـ.
وقالت الجوازات السعودية عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن الخدمات التي تم تقديمها عبر مقيم هي إصدار أو تجديد هوية ومقيم، وإصدار أو إلغاء تأشيرة خروج وعودة، وإصدار التأشيرة المتعددة، بالإضافة إلى إصدار أو إلغاء تأشيرة خروج نهائي.
وضمن الخدمات التي تقدمها الجوازات عبر بوابة "مقيم"، تعديل المهنة وتمديد تأشيرة الزيارة، ونقل الخدمات، وأيضًا تحديث المعلومات، بالإضافة إلى طاقة وتوصيل هوية مقيم.
المديرية العامة للجوازات
هي قطاع يتبع لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، وتقدم خدمات الإقامة في المملكة والقدوم إليها والمغادرة منها، وأعمال إصدار الجواز السعودي.
وكانت في بداياتها في مكة المكرمة تابعة للمديرية العامة للشرطة السعودية، التي نُظمت في عام 1343هـ، ثم في عام 1380هـ انفصلت عن المديرية العامة للأمن وأخذت مسمى المديرية العامة للجوازات والجنسية، ثم في عام 1391هـ، تم البدء بتنفيذ المرحلة الأولى من خطة تحويل المديرية إلى جهاز عسكري بإنشاء معهد الجوازات، وكان الهدف منه تأهيل القوى البشرية عسكرياً للقيام بأعمال الجوازات، وفي عام 1395هـ تم تحويل المديرية العامة للجوازات إلى وكالة وزارة الداخلية للجوازات والأحوال المدنية، وفي عام 1402هـ تم فصل الأحوال المدنية عن المديرية العامة للجوازات؛ فالأولى مدنية والثانية عسكرية.
Advertisements