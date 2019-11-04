Advertisements الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي أهداف مباراة - الإتحاد السعودي 2 × 0 الوصل الإماراتي | إياب دور الـ 16 من البطولة العربية الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 10:16 م Advertisements Advertisements Advertisements أخبار تهمك مفاجأة مدوية.. أزمة كبرى وراء رحيل فايلر عن معسكر الأهلي منذ حوالي 4 ساعات عاجل.. الأهلي يستغني عن نجمه منذ حوالي 9 ساعات تركي آل الشيخ يسخر من الزمالك والنقاز برسالة مثيرة (صورة) منذ حوالي 6 ساعات تعليق قوي لـ"ذي ناشيونال" على قرار السيسي الأخير: جرأة غير مسبوقة منذ حوالي 12 ساعة عاجل.. تركي آل الشيخ يزور الخطيب وينهي خلافه مع الأهلي (صور) منذ أقل من ساعتين الأهلي يفاجئ الجميع ويتجه لصفقة غير متوقعة منذ حوالي 6 ساعات عاجل.. الزمالك يعلن رسميا عن أزمة تهدد فرجاني ساسي منذ ساعة و 22 دقيقة ليفربول يفاجئ محمد صلاح منذ حوالي 5 ساعات تقارير تكشف مفاجأة بشأن غياب ديمبيلي عن مباراة ليفانتي منذ أقل من نصف ساعة سقطات معسكر الإمارات تشعل أزمة بين "فايلر" ومجلس الأهلي منذ حوالي 8 ساعات الزمالك يفاجئ اتحاد الكرة بقرار يطبخ على نار هادئة منذ يوم أول رد من الخطيب على زيارة تركي آل الشيخ (صور) منذ أقل من ساعتين عاجل.. رينيه فايلر يصدم كهربا منذ حوالي 13 ساعة تعليق ناري من الخطيب بعد زيارة تركي آل الشيخ منذ أقل من ساعتين صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين ريال مدريد ومانشستر سيتي منذ ساعتين و 22 دقيقة "المسابقات" تعلن مواعيد مباراتي الأهلي والزمالك المؤجلتين منذ حوالي 3 ساعات