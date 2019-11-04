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في اتصال هاتفي.. ترامب يؤكد للرئيس السيسي حرصه البالغ على نجاح مفاوضات سد النهضة

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 09:54 م
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الرئيس المصري وترامب
الرئيس المصري وترامب
حلمي رمضان
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قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الإثنين، باتصالًا هاتفيًا بنظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير بسام راضي، أن "الاتصال دار حول بحث عدد من الملفات الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في ضوء عمق وقوة العلاقات بين البلدين".

هذا وهنأ الرئيس المصري، نظيره الأمريكي، على "جهود الولايات المتحدة الأمريكية في مكافحة الجماعات الإرهابية، بما يشارك في تحقيق الاستقرار سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي".

وقدم الرئيس السيسي خلال الاتصال، "الشكر والتقدير لترامب على استضافة ورعاية الولايات المتحدة الأمريكية للمفاوضات الثلاثية الخاصة بسد النهضة، والتي سوف تجرى في يوم الأربعاء القادم 6 نوفمبر الجاري، في واشنطن على مستوى وزراء خارجية (مصر - السودان – إثيوبيا)".

هذا وأكد ترامب على "اهتمامه الشخصي وحرصه البالغ على خروج هذه المفاوضات بنتائج إيجابية وعادلة تحفظ حقوق جميع الأطراف".

كما أوضح الرئيس الأمريكي، أنه "سيستقبل وزراء الخارجية الثلاث بالمكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، في مستهل هذه المفاوضات"، تأكيداً على حرصه البالغ على خروج هذه المفاوضات بنتائج "إيجابية وعادلة تحفظ حقوق جميع الأطراف".

وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أن الاتصال تناول كذلك "بحث سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، حيث أكد الرئيسان في هذا الصدد الحرص على تطوير التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات".

هذا وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، قد حددت يوم الأحد الماضي، موعد الأجتماع الثلاثي بين وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان بحضور ممثل عن البنك الدولي لبحث مفاوضات سد النهضة، حيث يُعقد الأجتماع يوم الأربعاء القادم في واشنطن.

وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قد توجه إلى العاصمة الأميركية للمشاركة في الاجتماع.

وأعلنت إثيوبيا، مساء يوم الخميس الماضي، قبولها بالوساطة الأمريكية لحل أزمة مفاوضات سد النهضة، حيث قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، نيبيات جيتاشيو، إن "حكومة بلاده قبلت دعوة الولايات المتحدة الأمريكية، لعقد اجتماع للنقاش حول السد".

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الكلمات المفتاحية

مفاوضات سد النهضة ترامب الرئيس السيسي

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