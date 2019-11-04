"نجح الصغار في سينما الكبار".. أطفال خطفوا الأنظار في الأفلام المصرية

تزخر السينما المصرية منذ سنوات ماضية، بالمواهب من كافة الفئات العمرية، فلم تقدم لنا مواهب تنحصر في الكبار فقط، بل دائمًا ما تضخ للجمهور كنوز فنية من جميع الأعمار وأبرزها الأطفال.



فقد حظيت السينما بعدد كبير من الأطفال ولكن كانوا جميعهم بدرجة فنان قدير، أبدعوا في تقديم أدوارهم كما لوكانوا فنانين مخضرمين في المجال، وخطفوا الأنظار بتميزهم وموهبتهم التي رسخت اسمهم وأعمالهم في أذهان الجمهور وحتى بعد مرور سنوات طويلة.



ونحن على وشك الاحتفال باليوم العالمي للطفل في 20 نوفمبر الجاري، ولذلك يستعرض لكم الفجر الفني أهم الأطفال الذين اقتحموا السينما المصرية وحققوا شهرة كبيرة، ورفعوا شعار "نجاح الصغار في سينما الكبار.





_ بحلقلي وبصلي.. معايا ريال.. كروان الفن وبلبله



لقبوها بالطفلة المعجزة، لأنها بالفعل تفوقت على كبار الفنانين، فقد كانت الممثلة فيروز فنانة شاملة، بالرغم من صغر سنها إلا أنها أجادت التمثيل وأبدعت في الرقصات الإستعراضية وتميزت في الغناء.



نشأتها



ولدت فيروز في الخامس عشر من شهر مارس عام 1943، وكان اسمها عند الميلاد بيروز أرتين كالفايان، وهي ممثلة مصرية من أصل أرمني.



دخولها الوسط الفني



تعتبر فيروز هي الأخت الكبرى للفنانة نيللي وابنة عمها لبلبة.



قام باكتشافها صديق والدها الفنان السوري إلياس مؤدب، عندما كان يعزف في إحدى الزيارات لديهم بالكمان في منزلهم، وفوجئ بها كانت ترقص على الموسيقى التي يعزفها إلياس مؤدب.



وحينها خطفت أنظاره ولفتت انتباهخ وأعجب بموهبتها وقرر تطويرها وتنميتها.



ولذلك، قام بتأليف وتلحين مونولوج خاص بها لكي تغنيه وحدها.



وبعدها اصطحبها معه في الحفلات المنزلية لتؤدّي المونولوج في إحدى المرات.



وعلى الفور، أثارت إعجاب الحضور ولاقت نجاحا باهرا، وبعدها وقع اختيار الفنان الراحل أنور وجدي عليها، ووقع مع والدها عقد احتكار وتقاضت فيروز ألف جنية عن كل فيلم تشارك فيه.



أفلامها وأغانيها



وكان أول عمل لفيروز وهي في سن السابعة من عمرها بعنوان ياسمين في عام 1950، ومن بعد ذلك تألقت في عدة أفلام إلى أن ابتعدت عن الفن في عام 1959.



ومن أشهر أغانيها : معايا ريال، طبلي وشد الدربوكة، بحلقلي وبصلي، كروان الفن وبلبله وغيرها من الأغنيات التي ظلت راسخة في أذهاننا حتى هذه اللحظة.



_ "رويترز.. ياحسين ماتطلق الست دي وتريحنا"



لايوجد بيت مصري إلا ويعرف جيدًا جملة "ياحسين ماتطلق الست دي بقى وتريحنا"، هذه الجملة الشهيرة في فيلم الحفيد، لصاحبتها الطفلة الصغيرة "دينا عبد الله" أو رويترز كما لقبها العبقري الراحل عبدالمنعم مدبولي.



نشأتها



ولدت الفنانة دينا عبد الله في 16 يناير عام 1965 في القاهرة، والتحقت بمجال التمثيل في عام 1970، ومازالت مستمرة فيه.



وقد قدمت عدة أعمال درامية وسينمائية، ولكن كان أشهرها فيلم الحفيد ودورها من خلاله والذي حفر اسمها بحروف من ذهب حتى الآن.



_ "الشقراء ذات الدم الخفيف والفوازير الممتعة"



وقد أمتعتنا النجمة نيللي خلال مشوارها الفني بالإستعراضات والفوازير المميزة والذي كان ينتظرها الجميع ولاسيما الأطفال في شهر رمضان.



وهي شقيقة الطفلة المعجزة فيروز، وأبدعت في السينما منذ طفولتها بالمشاركة في عدة أفلام وكان أول بطولاتها فيلم المراهقة الصغيرة.



_ "الطفل صاحب إفيه السيكو سيكو"



"سيكو سيكو"، أشهر إفيه في تاريخ السينما المصرية خلال فيلم النمر والأنثى بطولة الزعيم، وصاحبه الطفل ماهر عصام، الذي أصبح بعد ذلك نجمَا شهيرا وحزنت قلوب الجميع لرحيله.



_ "لما حبيبتي هتكبر والنعمة لتاكل الجو"



وطفلة اقتحمت عالم التمثيل، اختطفها المنتجين وكبار الفنانين لمشاركتهم في العديد من الأعمال، هي الفنانة منة عرفة، وتغنى لها النجم أحمد حلمي في فيلم مطب صناعي قائلًا: لماحبيبتي هتكبر والنعمة لتاكل الجو".



وتألقت منة عرفة في طفولتها وبدأت في عالم التمثيل في مسلسل السندريلا، وبعدها شاركت في جميع مواسم السيتكوم الشهير "راجل وست ستات" للفنان أشرف عبدالباقي.



_ نجل السندريلا والزعيم!



وشارك النجم كريم عبد العزيز وهو طفل صغير في فيلم المشبوه، وقام بدور نجل الزعيم والسندريلا خلال الفيلم، وحقق نجاحا كبيرا.



_ " أربعة ياماما أربعة" لمضة السينما المصرية



وتعتبر جملة "أربعة ياماما أربعة" للكتكوتة الصغيرة "زيزي"، في فيلم عائلة زيزي، من أشهر الجمل الكوميدية التي يعشقها الجمهور، وصاحبتها الممثلة إكرام عزو، التي اشتهرت بالجدال الطريف والكوميدي مع من يكبرها في السن، حتى لقبت ب "اللمضة" وحظيت بإعجاب الجمهور.



