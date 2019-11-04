تقارير تكشف مفاجأة بشأن غياب ديمبيلي عن مباراة ليفانتي

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الإثنين 4 نوفمبر عن مفاجأة بشأن غياب الفرنسي عثمان ديمبيلي نجم نادي برشلونة الإسباني عن مواجهة نادي ليفانتي في بطولة الدوري الإسباني.









وقد غاب ديمبلي عن قائمة مباراة برشلونة وليفانتي في الدوري الإسباني رغم انتهاء فترة إيقافه والتي سقط فيها البارسا بثلاثية مقابل هدف دون الكشف عن أسباب غيابه.









وكشفت صحفية "آس" الإسبانية أن عثمان ديمبلي غاب عن مواجهة برشلونة وليفانتي بسبب أنه كان يعاني من إنزعاج في عضلات الساق اليسرى.





وأشارت الصحيفة إلى أن نادي برشلونة تعمد إخفاء خبر إصابة ديمبلي مثلما فعلوا مع الأرجنتيني ليونيل ميسي عندما انتكس وذلك بأمر من إرنستو فالفيردي مدرب الفريق.









كما أكدت الصحيفة أنه من ينتظر وجود ديمبلي بجوار ميسي وجريزمان في مباراة سلافيا براج قد يتلقى مفاجأة صادمه بغيابه ولكن سننتظر حتى نرى القائمة الرسمية للمباراة.









كما ذكرت الصحيفة أنه لم يغب أي لاعب عن تدريبات نادي برشلونة الجماعية اليوم سواء الأوروجواني لويسس سواريز مهاجم الفريق.









ويستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره نادي سلافيا براج غدا الثلاثاء 5 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب كامب نو.



