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14 نوفمبر.. انطلاق مؤتمر شباب محامي الإسكندرية بعنوان "حوار مع النقيب"

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 10:10 م
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نقابة المحامين
نقابة المحامين
منى صموئيل
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ينطلق في الرابع عشر من نوفمبر الجاري المؤتمر الأول لشباب محامي الإسكندرية، تحت عنوان "حوار مع النقيب"، وذلك بحضور سامح عاشور، نقيب المحامين، بقاعة مؤتمرات كلية الطب، بجوار المستشفى الميري بمحطة الرمل.

وسيشهد المؤتمر عقد "عاشور" لقاء مفتوح مع شباب محامي الإسكندرية، يجيب خلاله علي كل التساؤلات التي تدور في أذهان شباب المحامين، والاستماع لمقترحاتهم بشأن تطوير المهنة والخدمات النقابية.
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الكلمات المفتاحية

محامي الإسكندرية سامح عاشور حوار مع النقيب المحامين التساؤلات

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