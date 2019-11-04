"يوتيوب" يحذف فيديو كليب "إنساي" لمحمد رمضان وسعد لمجرد





أعرب مخرج الفيديو كليب حسام الحسيني، عن غضبه من حذف الأغنية، رغم نجاحها الكبير، و لم تكشف إدارة موقع "يوتيوب" عن أسباب حذف الفيديو كليب، حتى الآن، وكان الفيديو كليب قد تجاوز أكثر من 100 مليون مشاهدة.





قال حسام الحسيني أنه لا يعلم السبب وراء حذف الكليب، وأشار إلى أنه لا توجد أي بلاغات ضد الأغنية، وهذا ما يجعل الأمر غير مفهوم حتى اللحظة.



تجدر الإشارة إلى أن فيديو كليب أغنية "إنساي"، هي أول عمل يجمع بين الفنان محمد رمضان، والمطرب المغربي سعد لمجرد، واسطاع الكليب بعد طرحه بساعات أن يتصدر "تريند" الأكثر بحثًا عبر محرك البحث "جوجل"، والأغنية بالهجة المصرية والمغربية.



وجاءت كلمات أغنية "إنساي" كتالي :



كلمات اغنية انساي

مش هنكمل انا عارف من الاول

مهما نطول هتكون اخرتها ايه

كنت متعود اني اسمع وافوت

بس المرة دي قلبي هدوس عليه

غندير اللي فراسي Easy نعيش بلا بيك

خليك ناسي الايام تدور وتوريك

غندير اللي فراسي إيزي نعيش بلا بيك

خليك ناسي الايام تدور وتوريك

انساي انساي بللي شي نهار عرفتيني انساي

يلا باي اوه باي انا ماشي ليك يلا باي

انساي انساي بللي شي نهار عرفتيني انساي

يلا باي اوه باي انا ماشي ليك يلا باي

انسي انك شوفتيني وعرفتيني واتقابلنا

علي فكرة ناسي اسمك واليوم اللي فيه اتكلمنا".

حذفت إدارة موقع الفيديوهات "يوتيوب" فيديو كليب أغنية "إنساي" للنجم محمد رمضان، والمطرب المغربي سعد لمجرد، وذلك صباح اليوم الأثنين، بعد أن طرحه محمد رمضان من خلال قناته الرسمية، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".