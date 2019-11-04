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"يوتيوب" يحذف فيديو كليب "إنساي" لمحمد رمضان وسعد لمجرد

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 10:05 م
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محمد رمضان
محمد رمضان
أماني سلام
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حذفت إدارة موقع الفيديوهات "يوتيوب" فيديو كليب أغنية "إنساي" للنجم محمد رمضان، والمطرب المغربي سعد لمجرد، وذلك صباح اليوم الأثنين، بعد أن طرحه محمد رمضان من خلال قناته الرسمية، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أعرب مخرج الفيديو كليب حسام الحسيني، عن غضبه من حذف الأغنية، رغم نجاحها الكبير، ولم تكشف إدارة موقع "يوتيوب" عن أسباب حذف الفيديو كليب، حتى الآن، وكان الفيديو كليب قد تجاوز أكثر من 100 مليون مشاهدة.

قال حسام الحسيني أنه لا يعلم السبب وراء حذف الكليب، وأشار إلى أنه لا توجد أي بلاغات ضد الأغنية، وهذا ما يجعل الأمر غير مفهوم حتى اللحظة.

تجدر الإشارة إلى أن فيديو كليب أغنية "إنساي"، هي أول عمل يجمع بين الفنان محمد رمضان، والمطرب المغربي سعد لمجرد، واسطاع الكليب بعد طرحه بساعات أن يتصدر "تريند" الأكثر بحثًا عبر محرك البحث "جوجل"، والأغنية بالهجة المصرية والمغربية.

وجاءت كلمات أغنية "إنساي" كتالي :

كلمات اغنية انساي
مش هنكمل انا عارف من الاول
مهما نطول هتكون اخرتها ايه
كنت متعود اني اسمع وافوت
بس المرة دي قلبي هدوس عليه
غندير اللي فراسي Easy نعيش بلا بيك
خليك ناسي الايام تدور وتوريك
غندير اللي فراسي إيزي نعيش بلا بيك
خليك ناسي الايام تدور وتوريك
انساي انساي بللي شي نهار عرفتيني انساي
يلا باي اوه باي انا ماشي ليك يلا باي
انساي انساي بللي شي نهار عرفتيني انساي
يلا باي اوه باي انا ماشي ليك يلا باي
انسي انك شوفتيني وعرفتيني واتقابلنا
علي فكرة ناسي اسمك واليوم اللي فيه اتكلمنا".
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الكلمات المفتاحية

محمد رمضان فن سعد لمجرد الفجر الفني أغنية إنساي أخبار الفن

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