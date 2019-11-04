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الرئيس السيسي: ترامب أثبت أنه رجل من طراز فريد ويمتلك القوة لمواجهة الأزمات

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 09:56 م
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه سعد كثيراً بمكالمته اليوم مع الرئيس ترامب، والتى تناول خلالها القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وأضاف "السيسي"، خلال تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"،: "كعادته أثبت الرئيس ترامب أنه رجل من طراز فريد ويمتلك القوة لمواجهة الأزمات والتعامل معها، وإيجاد حلول حاسمة لها، وأجدد امتنانى الشخصى وتقدير مصر لسيادته على الجهود التى يبذلها لرعاية المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وأثيوبيا حول سد النهضة، وأؤكد على ثقتى الكاملة فى هذه الرعاية الكريمة والتى من شأنها إيجاد سبيل توافقى يرعى حقوق كافة الأطراف فى إطار قواعد القانون الدولى والعدالة الإنسانية".
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