"ترامب" يؤكد حرصه على نجاح مفاوضات سد النهضة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيستقبل وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا في البيت الأبيض، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.



وأكد الرئيس ترامب، اهتمامه الشخصي وحرصه على نجاح مفاوضات سد النهضة.



وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهويرة، إن الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي يؤكدان على تطوير التعاون المشترك بين البلدين.

