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"ترامب" يؤكد حرصه على نجاح مفاوضات سد النهضة

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 09:55 م
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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أمنية فوزي
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيستقبل وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا في البيت الأبيض، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

وأكد الرئيس ترامب، اهتمامه الشخصي وحرصه على نجاح مفاوضات سد النهضة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهويرة، إن الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي يؤكدان على تطوير التعاون المشترك بين البلدين.
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الكلمات المفتاحية

مصر سد النهضة دونالد ترامب السودان إثيوبيا

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