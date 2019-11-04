الرئيس السيسي يهنئ ترامب على جهود واشنطن في مكافحة الإرهاب

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.





وأوضح الشفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول بحث العديد من الملفات الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



