هل يستطيع المستثمر المصري المشاركة في إكتتاب شركة أرامكو السعودية ؟

تستعد شركة أرامكو السعودية لطرح حصة من رأسمالها بالبورصة السعودية بعد أن تقدمت بطلب لطرح أسهمها لهيئة سوق المال السعودي، ومن المتوقع أن يتم تنفيد الطرح، خلال 6 أشهر من تقديم الطلب.





وأكدت الشركة في وثيقة الطرح أن الشراء متاح للأفراد من خارج وداخل المملكة.

وقال أحد أصحاب شركات تداول الأوراق المالية لـ "الفجر"، إن المصريين أمامهم فرصة جوهرية للمشاركة في إكتتاب أرامكو من خلال طريقتين أولهم شراء وثائق في صناديق إستثمار تستثمر في أسهم الشركة، الثانية من خلال فتح حساب بنكي بأحد البنوك المشاركة في الطرح.





وأوضحت شركة أرامكو في نشرة المبدائية للطرح أن البنوك التى ستتلقي الأكتتاب هما (بنك ساب، الأهلى التجاري، سامبا، البنك السعودي للاستثمار، البنك الأول، البنك العربي، بنك البلاد، بنك الجزيرة، مصرف الراجحي، مصرف الأنماء ، البنك السعودي الفرنسي، بنك الخليج الأول).ِ





شركة أرامكو :

تمتلك شركة أرامكو السعودية أكبر الاحتياطيات النفطية، والتي تقدر بنحو 260.2 مليار برميل من المكافيء النفطي، ويقدر عمر الاحتياطي بنحو 54 عاما.

بلغ صافي أرباح الشركة نحو 68.2 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العامل الجاري.