Advertisements
Advertisements
Advertisements

هل يستطيع المستثمر المصري المشاركة في إكتتاب شركة أرامكو السعودية ؟

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 09:46 م
Advertisements
شركة أرامكو السعودية
شركة أرامكو السعودية
محمد عصام
Advertisements

تستعد شركة أرامكو السعودية لطرح حصة من رأسمالها بالبورصة السعودية بعد أن تقدمت بطلب لطرح أسهمها لهيئة سوق المال السعودي، ومن المتوقع أن يتم تنفيد الطرح، خلال 6 أشهر من تقديم الطلب.


وأكدت الشركة في وثيقة الطرح أن الشراء متاح للأفراد من خارج وداخل المملكة.

 

وقال أحد أصحاب شركات تداول الأوراق المالية لـ "الفجر"، إن المصريين أمامهم فرصة جوهرية للمشاركة في إكتتاب أرامكو من خلال طريقتين أولهم شراء وثائق في صناديق إستثمار تستثمر في أسهم الشركة، الثانية من خلال فتح حساب بنكي بأحد البنوك المشاركة في الطرح.


وأوضحت شركة أرامكو في نشرة المبدائية للطرح أن البنوك التى ستتلقي الأكتتاب هما (بنك ساب، الأهلى التجاري، سامبا، البنك السعودي للاستثمار،  البنك الأول، البنك العربي، بنك البلاد، بنك الجزيرة، مصرف الراجحي، مصرف الأنماء ، البنك السعودي الفرنسي، بنك الخليج الأول).ِ


شركة أرامكو :

تمتلك شركة أرامكو السعودية أكبر الاحتياطيات النفطية، والتي تقدر بنحو 260.2 مليار برميل من المكافيء النفطي، ويقدر عمر الاحتياطي بنحو 54 عاما.

بلغ  صافي أرباح الشركة نحو 68.2 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العامل الجاري.

 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

طرح أرامكو شركة أرامكو السعودية شركة آرامكو شراء أسهم أرامكو

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يستغني عن نجمه

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يزور الخطيب وينهي خلافه مع الأهلي (صور)

منذ أقل من ساعتين

تركي آل الشيخ يسخر من الزمالك والنقاز برسالة مثيرة (صورة)

منذ حوالي 6 ساعات

تعليق ناري من الخطيب بعد زيارة تركي آل الشيخ

منذ ساعة و نصف

مفاجأة مدوية.. أزمة كبرى وراء رحيل فايلر عن معسكر الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يفاجئ الجميع ويتجه لصفقة غير متوقعة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يعلن رسميا عن أزمة تهدد فرجاني ساسي

منذ ساعة و 20 دقيقة

تعليق قوي لـ"ذي ناشيونال" على قرار السيسي الأخير: جرأة غير مسبوقة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يصدم كهربا

منذ حوالي 13 ساعة

تقارير تكشف مفاجأة بشأن غياب ديمبيلي عن مباراة ليفانتي

منذ أقل من نصف ساعة

سقطات معسكر الإمارات تشعل أزمة بين "فايلر" ومجلس الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

ليفربول يفاجئ محمد صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يفاجئ اتحاد الكرة بقرار يطبخ على نار هادئة

منذ يوم

أول رد من الخطيب على زيارة تركي آل الشيخ (صور)

منذ أقل من ساعتين

صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين ريال مدريد ومانشستر سيتي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

"المسابقات" تعلن مواعيد مباراتي الأهلي والزمالك المؤجلتين

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

أرامكو السعودية تُجري محادثات مع بنوك استثمار بشأن الطرح الأولي

بلومبرج: خبراء العالم يصلون أرامكو لمناقشة الاكتتاب

عبد العزيز بن سلمان: طرح أرامكو سيتم في الوقت المناسب.. والقرار بيد ولي العهد

التفاصيل الكاملة لإكتتاب شركة "أرامكو" السعودية

ما معني طرح أرامكو؟ .. تعرف علي خطوات إكتتاب "جوهرة التاج "السعودية في البورصة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:43 ص

عاجل.. رينيه فايلر يصدم كهربا

مفاجأة مدوية.. أزمة كبرى وراء رحيل فايلر عن معسكر الأهلي

06:48 م

تعليق قوي لـ"ذي ناشيونال" على قرار السيسي الأخير: جرأة غير مسبوقة

10:32 ص

سقطات معسكر الإمارات تشعل أزمة بين "فايلر" ومجلس الأهلي

02:17 م

عاجل.. الزمالك يعلن رسميا عن أزمة تهدد فرجاني ساسي

09:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status