لماذا لم يستجوب البرلمان أي مسؤول حتى الآن؟.. متحدث المجلس يجيب (فيديو)

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن الاستجواب هو المحطة الأخيرة في استخدام أدوات مجلس النواب الرقابية، ويتطلب شروط اجرائية وموضوعية، وإذا لم تتوفر هذه الشروط، فهذا يعني أن الاستجواب سينخفض درجة ويصبح طلب احاطة، أو سؤال أو ينزل درجة أخرى، ويصبح بيانًا عاجلًا.





وتابع "حسب الله"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن الاستجواب يقام في مواجهة الفساد أو الاهمال الذي يرتقي إلى مرتبة الفساد، ولهذا يجب على أي برلماني يتقدم بطلب استجواب، أن يمتلك أدلة واضحة وصريحة حول وجود فساد في أي مؤسسة.





وعن عدم تقديم أي استجواب طيلة السنوات الماضية، قال متحدث البرلمان، إن بعض النواب يتقدموا بطلبات استجواب دون أي أدلة، وهذا غير صحيح، لافتًا إلى أن الاستجواب هو المسائلة السياسية للمسؤول، وإذا ثبت فساده فسيتم محاسبته قانونيًا.



