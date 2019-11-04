إحالة العاملين بـ 5 مراكز شباب للتحقيق في القليوبية (صور)

أحال الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية،مساء اليوم العاملين ب ٥ مراكز شباب للشئون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وذلك عقب تقرير المتابعة الذي قدمته اللجنة المشكلة من محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، وعضوية كل من عبد العليم حماد، ومحمد إمام العاملين بادارة خدمة المواطنين بالمديرية.



وقال الصبروط انه تبين ان المراكز المغلقة تبين غياب العاملين بها وهي مراكز (خلوة سنهرة، الناصرية، دندنا، الحصة) التابعين لادارة شباب طوخ، ومركز شباب كفر الحصة التابع لادارة شباب بنها.



كما شملت المتابعة مراكز شباب (سنهرة، ونامول، وكفر الحدادين وكفر علوان، والسفاينة)، وقد وجدت المراكز تمارس نشاطها وتبين التزام العاملين بها.





تأتي تلك المتابعات في اطار اهتمام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية بضرورة تكثيف المتابعات على مراكز الشباب وتقديم خدمات أفضل للشباب.



وأحال وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، قبل يومين العاملين ب5 مراكز شباب للتحقيق لغلق المراكز في أوقات العمل الرسمية وهم مركز شباب باسوس التابع لادارة شباب القناطر، ومركز شباب كفر حمزة التابع لادارة شباب الخانكة، ومركز شباب الدير التابع لادارة شباب طوخ ومركزي الشرقاوية والفرنواني بشبرا الخيمة.



وأشار الي ان ذلك ياتي في اطار استمرار وتكثيف المتابعة الميدانية المفاجئة لمراكز الشباب قاد جولة ميدانية مساء اليوم علي 11 مركز شباب بعدة إدارات فرعية وذلك خلال فترة العمل المسائية يرافقه في محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية.



وأوضح أن المتابعة شملت أيضًا مراكز شباب شبرا الخيمة ففي مركز شباب ابو المنجا وأوصى الصبروط بطرح أحد الملاعب للإستثمار، كما أحال العاملين بمركز شباب الشرقاوية والفرنواني إلى التحقيق نظرا لوجود المركز مفتوح بدون وجود عاملين، كما حضر الصبروط تدريب فريق كرة القدم بمركز شباب دمنهور شبرا، وتدريب فريق الكونغ فو بمركز شباب شبرا البلد، وفي مركز شباب سليم والوحدة أوصى بضرورة استخدام بساط الكاراتية في المكان المخصص له في صالة الألعاب حفاظا على سلامة اللاعبين.



وفي إدارة شباب الخانكة شملت المتابعة مركز شباب سرياقوس لم تستطع اللجنة الاطلاع على السجلات نظرا لغياب العاملين وقد تم تحويل مدير المركز للتحقيق، بينما تم التوجيه بدعم مركز شباب سندوة ماليا.



كما شملت المتابعة أيضا الأعمال الخاصة بتجهيز الكافتيريا بمركز شباب منية شبين التابع لادارة شباب شبين القناطر.



تأتي تلك المتابعات المفاجئة والمستمرة لمراكز الشباب في اطار تحسين الخدمات المقدمة بمراكز الشباب والمساعدة في حل المشكلات التي تواجه المركز وتعوق عملها، وذلك في اطار تعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتكثيف المتابعة على مراكز الشباب في شتى المحافظات.

