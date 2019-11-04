بعد 4 أيام من طرحه.."برمو" مسلسل The Witcher يتجاوز 10 مليون مشاهدة

تجاوز الإعلان الدعائي لمسلسل الفنتازيا والدراما The Witcher أكثر من 10 مليون مشاهدة، بعد طرحه منذ أربعة أيام، من خلال القناة الرسمية لمنصة "Netflix"، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".





مسلسل The Witcher هو مسلسل من إنتاج أمريكي بولندي مشترك، من تأليف لورين شميت هيسريش، وهو مأخوذ من روايات الكاتب أندريه سابكوسكي، ومن المنتظر أن يعرض المسلسل في نهاية 2019.





أبطال مسلسل The Witcher





أعلن في شهر أكتوبر عام 2018 أن الفنان العالمي هنري كافيل سيشارك في المسلسل، ويؤدي دور جيرالت من ريفيا، يشارك في بطولة المسلسل عدد من نجوم الدراما في العالم، منهم الفنان ريا ألان، ويؤدي دور الأميرة سيري، وأنيا تشالوترا يجسد دور ينيفير، وجودي ماي تقوم بدور الملكة كالانث.





برومو مسلسل The Witcher يشعل السوشيال ميديا



