أسعار الذهب تتراجع بشكل طفيف بنهاية التعاملات اليوم الإثنين





تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف في نهاية التعاملات اليوم الإثنين، مع عودة التفاؤل التجاري حول المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين، التي دعمت صعود الدولار والبورصة الأمريكية بتسجيلها مستويات قياسية جديدة.





وتراجعت طلبيات المصانع في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال سبتمبر الماضي.





وتراجعت سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر بنحو 30 سنتاً ليسجل 1511.10 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى 1517.10 دولار للأوقية في وقت سابق من التعاملات.





وهبط سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.4 بالمائة بحلول الساعة 6:53 مساءً بتوقيت جرينتش، ليسجل 1508.40 دولار للأوقية.





وارتفع المؤشر الرئيسي للدولار بنسبة 0.2 بالمائة مسجلاً 97.481.