مساعد وزير الداخلية الأسبق: هذه هي عقوبة عدم وضع الملصق الإلكتروني على السيارة

قال اللواء صلاح عبد الوهاب، مساعد وزير الداخلية الأسبق لإدارة المرور، إن الملصق الالكتروني، عبارة عن شريحة الكترونية يتم وضعها على اللوح الزجاجي للسيارة، عند شراء سيارة جديدة، أول نقل ملكية السيارة من شخص لآخر.



وتابع مساعد وزير الداخلية الأسبق لإدارة المرور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الإثنين، أن البيانات الموجودة على الملصق تتعلق بالمركبة سواء لونها أو الطراز أو رقم الشاسيه ورقم الماتور، ونوع الترخيص ملاكي أو أجرة، وبداية ونهاي الترخيص، وبعض البيانات الخاصة بالمالك.



ولفت إلى أن هذا الملصق ليس بدعة ومتواجد في بعض الدول العربية والأوربية، وأهمية هذا الملصق تتمثل: تحديد مكان أي سيارة مسروقة، لأن هناك قارئ إلكتروني يقوم بقراءة كافة بيانات السيارات في أي كمين، خلاف أن هذ الملصق يستطيع تحديد الكثافات المرورية لكي يتم معالجتها بصورة سريع معقبًا: " الملصق الإليكتروني يعني قراءة بيانات السيارة دون توقيفها".



ولفت إلى أن عدم وضع الملصق الإليكتروني على السيارة أو أتلاقه أو التأثير عليه تتمثل في خصم 3 نقط من رخصة القيادة، الغرامة تتراوح ما بين 500 لـ1000 جنيه.

