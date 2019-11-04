فى إطار بدء حملة "بنطور نادينا" التى قامت إدارة نادي الشيخ زايد الرياضي فى عملها منذ ما يقرب من أربعة أشهر، بدأت أعمال تطوير التراك في ملاعب كرة القدم بالنادي.





بدء أعمال تطوير تراك كرة القدم بنادي الشيخ زايد





يذكر أن آخر أعمال التجديد ضمن الحملة، كانت داخل ملاعب امتداد النادي وشملت تجهيز ٦ ملاعب من أصل ١١ ملعب داخل فرع النادى، وسبق ذلك إنشاء حمام السباحة الأولمبي بتكلفة ٦٠ مليون جنيه، وتجديد حديقة الطفل.





ومن ناحيته وجه الكابتن فكري الهوارى رئيس مجلس الإدارة الشكر للدكتور اشرف صبحي وزير الرياضة للدعم والاهتمام الذي يوليه لنادي الشيخ زايد.





كما وجه الشكر لمجلس الإدارة والعاملين بالنادي على الجهد المبذول لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير التي تشمل كافة الجوانب الفنية والإدارية.





ونوه الهوارى على أن أعمال التطوير الذي أطلقها في إطار الحملة مستمرة لخدمة أعضاء النادي والعاملين فيه، مؤكدا أن باكورة العمل مستمرة من أجل تحقيق أقصى استفادة من الحملة، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة يقف داعما وراء عمليات التطوير التي تسير علي قدم وساق في حقبة لم يشهدها النادي من قبل.



