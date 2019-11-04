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اليمن.. ما هي الأسباب التي دفعت مليشيا الحوثي لتفجير جسر زيلة مريس بالضالع؟

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 08:31 م
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جسر زيلة مريس
جسر زيلة مريس
الشحات غريب
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علق الناطق باسم المنطقة العسكرية الرابعة باليمن "محمد النقيب"، على العمل الغير إنساني، والتي أقدمت عليه مليشيات الحوثي الإيرانية، وهو تفجير جسر "زيلة مُرَيس" الواقع في منطقة حجلان.

وقال "النقيب" في تصريحات خاصة لــ "الفجر"، إن المليشيات الحوثية دأبت على تفجير جسور الطرق الرابطة بين المناطق التي تسيطر عليها ، والمناطق التي تسيطر عليها قواتنا الجنوبية المشتركة حيث أقدمت على تفجير جسر زيلة مريس الرابط بين مريس ومدينة دمت .

وأضاف أنه في الواقع هذه المليشيات الحوثية الغازية تتراتب مؤشرات وضعها المنهار هذه الأيام  على ثلاثة مستويات المستوى الأول تلغيم الطرق ونشر شبكات الألغام في المناطق الفاصلة بين نطاق سيطرتها ، ونطاق سيطرة قواتنا والمؤشر الثاني قصفها الانتقامي للتجمعات السكنية في المماطق المحررة وتنفيذ حملات اعتقالات في مناطق سيطرتها فيما المؤشر الاخير ، وهو الأهم تفجيرها لجسور الطرق والهدف من ذلك هو عرقلة تقدم قواتنا المتواصل على مختلف محاور الجبهات .

وتابع أن المعطى من هذا النهج الدفاعي الحوثي المنهار هو أن قادم المشهد العسكري العملياتي في جبهات الضالع  اليمنية ، سيكون انتصارات فارقة لقواتنا الجنوبية المشتركة ، ونقصد بالفارقة هنا هو أن خسارة العدو موطئ قدمه في الأطراف الشمالية الغربية للضالع ستلحقه قريبا خسارة الخط الدفاعي الأول لمحافظة اب أكبر معاقله في المناطق الوسطى ولولا أن قواتنا ملتزمة بقواعد الاشتباك وتتوخى اللحاق الضرر بالمدنيين الذين يتخذهم العدو دروع بشرية لكانت قد حسمت المعركة التالية لما بعد الضالع.

يذكر أن مليشيا الحوثي الإيرانية استهدف جسرَ زيلةِ مُرَيس أكبر الجسور في المنطقة الذي يربط بين مديرية دمت الشمالية مع مُرَيس، وكانت المليشيات الحوثية قد فجَّرت جسر يعيس قبل أشهر وبنفس الطريقة، بالإضافة إلى جسور أخرى في الخط الرابط بين مدينة قعطبة ومدينة إب. 

وبتفجير جسر زيلة مُرَيس أصبحت حركة المرور مقطوعة نهائياً بين دمت و مُرَيس، وتأتي هذة الحادثة الإجراميَّة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي بتدمير المنشآت العامة الحيوية خوفاً من تقدم القوَّات المُسلَّحة الجنُوبيَّة والمقاومة الشعبيَّة لأبناء مُرَيس صَوب مديرية دمت، ولهذا لجأت ميليشيات الحوثي إلى إسلوبها الإجرامي البشع التي اعتادت عليه عندما تشعر بالخوف والضَّعف إلى تفجير الجسور الواقعة على الخط العام، كما فعلت في وقت سابق وفي الحاضر من خلال تفجير جسر "زيلة مُرَيس" أكبر الجسور الحيوية الرابطة بين مُرَيس ومديرية دمت.

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الكلمات المفتاحية

مليشيا الحوثي جسر زيلة مريس جسر اليمن

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