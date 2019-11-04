"ناصرالاجتماعي": تسليم محافظ البنك لشركتين استثماريتين مطلع العام المقبل

قال طارق حافظ مدير عام الاستثمار ببنك ناصر الإجتماعي، أن البنك سيقوم بتسليم المحافظ الإستثمارية للمجموعة المالية هيرميس وشركة "سي أي أستس مانجمنت" مطلع العام المقبل .





وكشف " حافظ" خلال تصريحات صحفية خاصة لـ "الفجر"، عن إن المحفظة الاستثمارية للبنك تبلغ نحو 900 مليون جنيه، وسيتم تقاسمها بين الشركتين بواقع 450 مليون جنيه لكل شركة.





وتابع: "البنك وضع ضوابط فقط للشركتين حول طبيعة استثمار تلك الأمول مثل عدم استثمارها في شركات السجائر أو الخمور، ويترك لهم حرية استثمارتها بعد الإلتزام بتلك الضوابط".





وتوقع أن يرتفع العائد الاستثمار على تلك الأموال أضعاف العائد الحالي نتيجة إسنادهم لشركات متخصصة في كيفية إدارة الاصول.





بنك ناصر يطلق أول صندوق خيري "عطاء":

أعلن بنك ناصر الأجتماعي اليوم اطلاقه أول صندوق استثمار خيري "عطاء" ليتم تخصيص العائد لبرامج تخدم ذوي الإحتياجات الخاصة.

ويبلغ رأسمال الصندوق نحو 250 مليون جنيه تم الإكتتاب فيه من قبل مساهمون رئيسيون بقيمة 125 مليون جنيه، على أن يتم فتح باب الإكتتاب غدًا في باقي رأسمال الصندوق من خلال طرح عدد من الوثائق بقيمة 10 جنيهات.



