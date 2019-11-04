Advertisements
Advertisements
Advertisements

هارب من 67 سنة سجن.. تفاصيل مقتل "البح" قاتل رئيس مباحث قوص

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 08:22 م
Advertisements
علاء الدين سليم
علاء الدين سليم
Advertisements
بعد ملاحقات أمنية موسعة شملت محافظات الصعيد، نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية فى القضاء على المتهم الرئيسى فى حادث استشهاد رئيس مباحث قوص، والهارب من 67 سنة سجن.

كان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، كلف بسرعة ضبط المتهمين فى واقعة استشهاد الرائد باسم فكرى "رئيس وحدة بماحث مركز قوص بأمن قنا"، وتم تشكيل فريق بحث مكبر عمل على مدار الساعة لملاحقة مرتكبي الواقعة.

وردت معلومات لمفتشي القطاع وقيادات إدارة البحث الجنائي بأمن قنا مفادها اختباء العنصر الإجرامى شديد الخطورة "و. م. ص" وشهرته البح 27 سنة عاطل مقيم بنجع محروس بدائرة مركز قفط - المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية والسابق إتهامه فى 20 قضية "إطلاق أعيرة نارية مقاومة سلطات قتل خطف سرقة بالإكراه") والمحكوم عليه فى  8 قضايا "4 جنايات - 4 جنح" بالسجن لمدة 65 سنة وحبس سنة  و8 أشهر 4 قضايا جنح حبس "سرقة تبديد مشروبات كحولية"؛ بمزرعة مهجورة بالظهير الصحراوى بطريق «أسيوط ـــــــ البحر الأحمر» دائرة قسم أسيوط الجديدة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة القطاع وبمشاركة مفتشى القطاع وقيادات إدارة البحث الجنائى بأمن أسيوط مدعومين بمدرعات ومجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى ولدى قيامهم بمداهمة مكان تواجده فوجئت القوات بإطلاق أعيرة نارية تجاههم.

وعلى الفور أحكمت القوات التعامل معه بالمثل إلى أن تم إسكات مصدر النيران، ونتج عن ذلك التعامل مصرع المتهم وعُثر بجواره على "بندقية آلية و2 خزينة و12 طلقة من ذات العيار ومبلغ 10 آلاف جنيه".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مقاومة سلطات رئيس مباحث قوص البح أخبار مصر

أخبار تهمك

ضربة قاضية للأهلي في صفقة أحلامه

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يستغني عن نجمه

منذ حوالي 8 ساعات

ليفربول يفاجئ محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يفاجئ اتحاد الكرة بقرار يطبخ على نار هادئة

منذ يوم

تركي آل الشيخ يسخر من الزمالك والنقاز برسالة مثيرة (صورة)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يصدم كهربا

منذ حوالي 11 ساعة

سقطات معسكر الإمارات تشعل أزمة بين "فايلر" ومجلس الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تعليق قوي لـ"ذي ناشيونال" على قرار السيسي الأخير: جرأة غير مسبوقة

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة مدوية.. أزمة كبرى وراء رحيل فايلر عن معسكر الأهلي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

داخل البانيو.. "الغاز" ينهي العلاقة الحرام بين "السعودي وخادمته" بشقة الهرم

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يفاجئ الجميع ويتجه لصفقة غير متوقعة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. القوات المسلحة تحمي المصريين من كارثة محققة

منذ حوالي 9 ساعات

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري

منذ نصف ساعة

"المسابقات" تعلن مواعيد مباراتي الأهلي والزمالك المؤجلتين

منذ أقل من ساعتين

صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين ريال مدريد ومانشستر سيتي

منذ أقل من ساعة

فالفيردي يزف بشرى سارة لجماهير برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

محكوم عليه بـ"المؤبد" و"الإعدام".. "الأمن العام" يضبط هاربا خلال 25 يناير بالإسماعيلة

24 فبراير.. الحكم على نقيب الصيادلة الموقوف بتهمة التعدي على صيدلي

السيطرة على مشاجرة دموية وضبط طرفيها بإمبابة

الداخلية: مصرع المتهم فى واقعة مقتل رئيس مباحث البحر الأحمر وآخرين

مقتل اثنين من العناصر الإجرامية عقب تبادل لإطلاق النيران مع الأمن بالخانكة

في ضربة أمنية جديدة.. "الأمن العام" يضبط مصنع هيروين بالشرقية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:48 م

مفاجأة مدوية.. أزمة كبرى وراء رحيل فايلر عن معسكر الأهلي

عاجل.. رينيه فايلر يصدم كهربا

09:43 ص

سقطات معسكر الإمارات تشعل أزمة بين "فايلر" ومجلس الأهلي

02:17 م

"المسابقات" تعلن مواعيد مباراتي الأهلي والزمالك المؤجلتين

07:22 م

الأهلي يفاجئ الجميع ويتجه لصفقة غير متوقعة

04:34 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status